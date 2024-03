Ifølge husejer var ødelagt elmast årsagen til, hvad der er blevet den største naturbrand i Texas nogensinde.

En husejer i den amerikanske delstat Texas har sagsøgt det lokale elselskab Xcel Energy for at være årsagen til en omfattende naturbrand nordøst for byen Amarillo.

Ifølge husejeren, Melanie McQuiddy, startede naturbranden, da en af selskabets elmaster, som ifølge hende var i dårlig stand, styrtede sammen.

McQuiddy mener desuden, at Xcel Energy har forsømt at inspicere og reparere sine elmaster.

- Xcel kommer til at betale for enhver skade, naturbranden har forårsaget, lyder det fra McQuiddys advokat, Mikal Watts.

Forsyningsselskabet Osmose Utilities Services, hvis rolle er at inspicere Xcel Energys elmaster, er også omfattet af søgsmålet.

Mindst to personer er døde som følge af naturbranden, der har vokset sig til den største af sin slags i delstatens historie.

Hverken Xcel Energy eller Osmose Utilities Services er vendt tilbage på en henvendelse om en kommentar fra nyhedsbureauet Reuters.

Værdien af Xcel Energys aktie var i forvejen torsdag faldet med otte procent, da virksomheden oplyste, at selskabet kunne blive stille til ansvar for naturbranden.

Naturbranden, der har fået navnet "Smokehouse Creek Fire", havde per fredag morgen ifølge de lokale skovmyndigheder i alt omsluttet et område på 436.251 hektar.

Det svarer til omkring en tiendedel af Danmarks samlede areal.

Både afgrøder og høst er blevet ødelagt i naturbranden, der ifølge myndighederne sandsynligvis også har slået titusindvis af landbrugsdyr ihjel.

Texas er USA's største kvægproducent, og over 85 procent af delstatens besætning befinder sig i det såkaldte panhandle-område, hvor branden raser.

Xcel Energy bekæmper i forvejen omkring næsten 300 søgsmål fra husejere, virksomheder og lokale byråd i delstaten Colorado, hvor selskabet beskyldes for at have forårsaget en omfattende brand i 2021.

/ritzau/Reuters