I Norge bliver et elselskab beskyldt for at have fejret »det bedste år nogensinde« med en kæmpe julefest for millioner af kroner.

Det foregår ifølge norske Børsen på Facebook, hvor særligt en kommentar langer ud efter elselskabet.

Ifølge mediet bliver selskabet Agder Energi udråbt som arrangør af festen, der angiveligt havde deltagelse af 3.000 gæster. Men det afviser selskabet pure:

Kommunikationschef Jon Anders Skau skriver til Børsen, at man ganske rigtigt havde et gruppemøde i begyndelsen af december oven på en fusion.

Her mødtes godt 900 personer til møder over to dage samt en middag.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at sådanne historier spreder sig. Vi har altid en bevidst holdning til, hvad vi bruger vores penge på. Og hvis det er gruppemødet, personen i Facebook-opslaget henviser til, er der lidt i opslaget, som matcher virkeligheden.«

Ifølge personen har virksomheden brugt godt og vel en million kroner på alkohol.

Samtidig bliver virksomheden beskyldt for at få bygget et springvand og for at hyre dyre kunstnere. Alt sammen for at »fejre det bedste år nogensinde«, oven på det hårde år med stigende el- og energipriser.

Underholdning bidrog selskabets egen ansatte dog til, påpeger Jon Anders Skau.