Elprisen er braget op her i Danmark – som du sikkert har hørt om og mærket på pengepungen.

Men det er bestemt ikke et isoleret dansk fænomen.

Over hele Europa kæmper almindelige mennesker og virksomheder med elpriser, som er rekordhøje, skriver CNN.

De tyske elpriser for næste år – der betragtes som rettesnor for prisudviklingen i Europa – nåede mandag op på rekordhøje 7.400 kroner per megawatt-time (mWh) mandag, for dog siden at falde tilbage til omkring 6.200 kroner.

»Disse priser når nu niveauer, vi aldrig troede, vi skulle opleve,« siger Fabian Rønningen, som er senioranalytiker ved Rystad Energy, til CNN.

En sammenligning med sidste år viser, hvor vild – og bekymrende – udviklingen er.

Her kostede en mWh omkring 632 kroner i Tyskland, skriver AFP.

Udviklingen skyldes Ruslands krig i Ukraine og den enorme usikkerhed på energimarkedet, den har medført, idet Europa fik store mængder af sin energi fra netop Rusland før krigen.

Da Rusland annoncerede endnu en nedlukning af gasledningen Nord Stream 1 i tre dage fra onsdag på grund af vedligeholdelse bidrog det kun til usikkerheden – og prisernes himmelflugt.

Det vækker især bekymring, fordi efteråret og vinteren – hvor der bliver behov for energi til opvarmning – står for døren.

Der er frygt for, at de skyhøje el- og energipriser kan forårsage en recession.

Herhjemme er elprisen steget 64 procent siden andet kvartal sidste år, viser tal fra Forsyningstilsynet.

Herhjemme er elprisen steget 64 procent siden andet kvartal sidste år, viser tal fra Forsyningstilsynet.