Rigmanden Elon Musk, der står bag rumfartsselskabet SpaceX, har måttet se til, mens op mod 40 af de satellitter, man affyrede i sidste uge, nu er gået tabt.

Årsagen er en såkaldt solstorm, der har sendt satellitterne mod Jordens atmosfære, hvor de vil brænde op.

Det skriver en række medier – herunder BBC og Business Insider.

I sidste uge affyrede SpaceX 49 satellitter i Starlink-programmet, der leverer internetforbindelse til afsidesliggende steder.

Men kun ganske få af dem nåede frem til de kredsløbsbaner, der var målet for dem.

Fredag fandt en solstorm, der også kaldes geomagnetisk storm, nemlig sted.

Solstormen, der er en midlertidig forstyrrelse af Jordens magnetosfære forårsaget af ladede partikler udsendt fra solen, påvirkede nemlig satellitternes vej mod deres kredsløb – og op mod 40 af de 49 satellitter blev ramt af det.

Stormen opvarmede atmosfæren og gjorde den på den måde mere tæt og kompakt.

Man forsøgte fra rumfartsselskabets hovedkvarter at slå satellitterne over i et 'safe-mode', så de kunne klare sig gennem stormen, hvorefter de ville kunne fortsætte deres bane hen til deres kredsløbsposition, men desværre lykkedes det langt fra for dem alle at klare sig igennem.

»Foreløbig analyse viser, at den øgede luftmodstand ved lav højde forhindrede satellitterne i at forlade 'safe-mode' for at begynde deres kredsløbs-stigende manøvre, og op mod 40 af satellitterne vil genindtræde eller er allerede genindtrådt i Jordens atmosfære,« lyder det i en udtalelse fra SpaceX.

Der vil de brænde op – og der er derfor ikke fare for, at der falder vragrester ned på landjorden.

»Satellitterne udgør ingen kollisionsrisiko for andre satellitter, og som følge af deres design går de tabt, når de genindtræder i atmosfæren – hvilket betyder, at der ikke bliver skabt vragrester i kredsløb og ingen satellitdele rammer jorden,« lyder det fra SpaceX.

Til Business Insider fortæller Harvard-astronomen Jonathan McDowell, at det er et stort tab for selskabet:

»Det er det største tab til dato for dem,« siger han.

Samtidig forklarer han, at det næppe kommer til at føre til store ændringer:

»Jeg tror ikke, at det er en 'gamechanger' for dem. Men de ændrer måske deres affyringskredsløb en smule,« forklarer han.

Siden 2019 har rumfartsselskabet sendt omkring 2.000 Starlink-satellitter i kredsløb rundt om Jorden – og man har tilladelse til at sende mange flere tusinde op.