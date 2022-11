Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Elon Musk er meget muligt den rigeste – og mest berømte – men han er ikke den eneste i Musk-familien, som har startet en virksomhed op fra bunden.

Twitter-ejerens lillesøster, Tosca Musk, står nemlig bag den fem år gamle streamingtjeneste, Passionflix, der omdanner romantiske romaner til film og streamer dem til et dedikeret nichepublikum. Det skriver CNN.

Tosca Musk, som har gået på filmskole ved University of British Columbia i Vancouver, instruerer selv nogle af filmene.

»Passionflix fokuserer på at tilpasse romantiske romaner præcis, som fanen og forfatteren forestiller sig det. Vi fokuserer på forbindelse, kommunikation og kompromis – og fjerner skammen fra seksualitet, specielt for kvinder, fordi det giver kvinder mulighed for både at anerkende og bede om nydelse,« fortæller hun til mediet.

Hvorvidt hun i Passionflix' spæde start fik en hjælpende investeringshånd fra sin velhavende bror, vil hun ikke afsløre.

Tosca Musk kan dog forsikre om, at hun finder stor støtte hos sin bror – men at hun ikke spørger ham til råds, medmindre hun »virkelig har brug for det«.



»Jeg får i en vis grad råd fra ham, når jeg beder om det. Men ingen uopfordret rådgivning. Hvis jeg spørger om råd, er jeg ikke i tvivl om, at han vil give mig det. Og så må jeg tage det, for han får ret. Så du skal virkelig vide, hvad du vil spørge om,« siger hun og fortsætter:

»Men det meste af tiden, når jeg er sammen med min familie, taler vi om familieting.«