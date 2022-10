Lyt til artiklen

Twitters arbejdsstyrke vil sandsynligvis blive ramt af massive nedskæringer i de kommende måneder, uanset hvem der ejer virksomheden.

Det skriver The Washington Post, efter mediet har fået adgang til en række dokumenter.

I dem står der blandt andet, at Elon Musk har fortalt potentielle investorer i sin aftale om at købe virksomheden, at han planlægger at slippe af med næsten 75 procent af Twitters 7.500 medarbejdere.

Uanset om Elon Musk Twitter-aftale går igennem eller ej, forventes der store nedskæringer i virksomheden.

Ifølge interne dokumenter og interview med personer, der er fortrolige med virksomhedens overvejelser, planlægger Twitters ledelse at reducere virksomhedens lønsum med omkring 800 millioner dollar ved udgangen af ​​næste år.

Et tal, der ville betyde afgang af næsten en fjerdedel af arbejdsstyrken.

Omfanget af nedskæringerne er med til at forklare, hvorfor Twitter-funktionærer var ivrige efter at sælge til Musk, skriver The Washington Post.

Tidligere i oktober kom nyheden om, at Elon Musks køb af Twitter er kommet i myndighedernes søgelys og er under føderal efterforskning.

Derudover er Musk og Twitter kommet i retlige klammerier, efter at milliardæren forsøgte at trække sit købstilbud på 44 milliarder dollar tilbage. Beløbet svarer til cirka 336,1 milliarder kroner.