Tesla-stifteren Elon Musk har den seneste tid fået stor opmærksomhed omkring sit privatliv.

Senest rasede Musk over en artikel fra The Wall Street Journal, hvori det forlød, at han skulle have haft en kortvarig affære med hustruen til Google-medstifteren Sergey Brin.

Noget som han kaldte for »total bullshit.«

Men nu er hans privatliv altså igen kommet under spotlight.

Denne gang er det Musks ekskæreste Jennifer Gwynne, der er kommet på banen.

Efter næsten tre årtier efter bruddet har hun nemlig valgt at bortauktionere flere personlige ting fra forholdet til milliardæren. Det skriver CNN.

Auktionen består blandt andet af en række billeder fra parrets tid sammen, et signeret fødselsdagskort og en guldhalskæde, som Musk angiveligt gav Gwynne til hendes fødselsdag.

Det signerede kort er meget populært blandt offentligheden – og er med en sum på 52.000 kroner det hidtil højeste bud på auktionen.

I et interview med Daily Mail har Gwynne angiveligt sagt, at grunden til, at hun sælger de personlige ejendele, er for at tjene penge til sin søns skolegang.

Musk og Gwynne begyndte at date i efteråret 1994, da de begge boede på et kollegie på University of Pennsylvania. Forholdet varede cirka et år.