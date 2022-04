Elon Musk erklærede torsdag på Twitter, at han gerne ville købe selvsamme sociale medie. Nu trækker han i land.

Han ville betale 54,20 dollar pr. aktie – 373,07 danske kroner, hvilket ville vurdere virksomheden til 43 milliarder dollar svarende til næsten 296 milliarder danske kroner.

Kort tid efter sagde han nemlig på dette års TED-talk konference, at han ikke var sikker på, at han overtagelsesbud vil blive en succes. Det skriver BBC.

Desuden skulle Twitters administrerende direktør på et personalemøde torsdag også have sagt, at man ikke følte sig presset til at sælge.

På konferencen samme dag sagde Elon Musk dog, at han havde en 'Plan B', hvis hans bud på Twitter blev afvist. Han gav ingen yderligere detaljer om, hvad det kunne betyde.

Musk sagde også, at han synes, Twitter bør blive et sted, der vægter ytringsfrihed højere, end det gør nu. Hvad det konkret skal betyde, kom han heller ikke yderligere ind på. Men han satte en fed streg under, at han var den bedste til at skabe et Twitter, der udnytter hele sit potentiale på den måde.

Bliver hans bud ikke accepteret, lød det desuden, at Musk så ville overveje sin position som aktionær i virksomheden. Han ejer lidt over ni procent af Twitter lige nu, hvilket indtil 8. april var den største andel nogen havde.

Investeringsfirmaet Vanguard Group afslørede nemlig 8. april, at dets fonde nu ejer 10,3 procent.

Hvor det hele ender, kan man kun gisne om, men Twitter er endnu ikke vendt tilbage med et endeligt 'ja tak' eller 'nej tak'.