Twitter, en af de sociale mediers absolutte sværvægtere, skal tjene fem gange så mange penge i 2028.

Det siger verdens rigeste mand og nye Twitter-ejer, Elon Musk, ifølge Reuters.

Musk har netop været ude for at hverve investorer til sit seneste investeringsprojekt.

I sin præsentation til investorerne lagde mangemilliardæren blandt andet vægt på planen om den øgede indtjening, som skal stige fra 35 milliarder kroner i 2021, til mere end 186 milliarder kroner i 2028.

Men det skal ikke koste den almindelige Twitter-bruger noget som helst.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Indtægter fra annoncer vil blive sænket til 45 procent af den samlede indtægt, fra det tidligere niveau på omkring 90 procent i 2020.

Samlet vil indtægter fra annoncer løbe op i knap 85 milliarder kroner, mens indtægter fra abonnementer skal sikre yderligere 70 milliarder kroner.

Platformens knap et år gamle abbonnementløsning, Twitter Blue, forventes samtidig i 2025 at have 69 millioner brugere.



I et nu slettet tweet, forsikrer Musk dog også, at prisen på abonnementet skal ændres. Den skal være billigere.

Alt dette vil ifølge Musk betyde, at Twitter i 2028 vil tjene 213 kroner per bruger - det svarer til 38 kroner mere per bruger end i 2021.

Derudover vil Musk øge Twitters pengestrøm til 22,5 milliarder danske kroner i 2025, og mere end 66 milliarder danske kroner i 2028.

Samtidig har Tesla-stifteren kaldt til kamp mod spam-bots og moderation af indhold - alt sammen for at give mere plads til »free speech.«

Og netop gennem Tesla-aktier skal en del af planen finansieres. Det sker på et lån bundet til Tesla-aktierne på 44 milliarder danske kroner.

Allerede torsdag præsenterede Musk - som formentlig for en stund kommer til at indtræde som direktør for Twitter - en gruppe af investorer, som vil finansiere over 50 milliarder danske kroner.

Disse tæller blandt andre den amerikanske it-virksomhed Oracle og kapitalfonden Sequoia Capital.

Med sin nye, ambitiøse plan er Musk og Twitter dog fortsat på jagt efter investorer.

Elon Musk købte Twitter i slutningen af april til svimlende 309 milliarder kroner.