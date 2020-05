Tesla-opfinder og milliardær Elon Musk er ikke bange for at komme med kontroversielle udtalelser.

På linje med Donald Trump går han ofte til tasterne på de sociale medier, og fredag aften dansk tid har han så gjort det igen.

I en lang række tweets fortæller han således, hvordan han vil sælge næsten alle fysiske ejendele, at folk skal have deres frihed igen, og at han synes, Tesla-aktien er for høj.

Sidstnævnte førte sågar også til et kraftigt fald i elbil- og batteriproducentens aktiekurs. Det skriver Business Insider.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

I sit tweet om, at han vil sælge alle fysiske ejendele fortæller han også, at han ikke vil eje et eneste hus.

Ifølge det amerikanske medie ejer den 48-årige erhvervsmand minimum syv overdådige huse til en værdi på over 100 millioner dollars svarende til knap 680 millioner danske kroner. I den forbindelse har han også tweetet, at hans kæreste er sur på ham.

'Twitter-stormen' fra milliardæren startede dog et lidt andet sted, da han udtrykte sin utilfredshed med de nedlukninger, der fortsat er i USA som følge af coronavirus.

'Giv folk deres frihed igen,' skriver han således med henvisning til restriktionerne, inden han i flere tweets citerer linjer fra USAs nationalmelodi.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Teslas fabrik i Fremont, Californien er blandt dem, der har været tvunget til at lukke ned på grund af restriktionerne i området om, at alle ikke-essentielle arbejdspladser skal holde lukket.

Dermed fortsætter han sin store utilfredshed, som han ugen igennem har udtrykt - både på Twitter og i medierne.

Han har nemlig advokeret for, at arbejdspladserne i USA bør åbne op igen. I forbindelse med et konferenceopkald onsdag, kaldte han endda politikernes fremgangsmåde for fascistisk.

»Det er ikke demokratisk - det er ikke frit,« sagde en vred Elon Musk til Washington Post, inden opkaldet blev afbrudt.

Det vides ikke, hvorfor Tesla-opfinderen vil sælge alle sine fysiske ejendele.