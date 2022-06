Lyt til artiklen

»Hr. Musk forbeholder sig alle rettigheder i henhold til fusionsaftalen – inklusiv hans ret til ikke at gennemføre transaktionen.«

Sådan lød det mandag i et brev fra Elon Musks advokat til Twitters chefjurist Vijaya Gadde. Det skriver CNN.

I slutningen af april købte Tesla-stifteren det sociale medie for cirka 44 milliarder dollar – svarende til cirka 304 milliarder kroner.

Men der blev hurtigt slået skår i købsglæden, da Elon Musk satte købet på pause og stillede krav til ledelsen i Twitter om sit køb.

Tesla-stifteren kræver nemlig dokumentation for Twitter-ledelsens påstand om, at kun fem procent af alle profilerne på Twitter er falske. En påstand som Elon Musk ikke er enig i, da han anslår, at det drejer sig om hele 90 procent af profilerne.

Et dokumentationskrav, som Twitter endnu ikke har imødekommet.

Det får nu milliardæren til at smide fløjlshandskerne og komme med en direkte trussel om at droppe sit køb af det sociale medie.

»Det er et klart brud på Twitters forpligtelser i henhold til fusionsaftalen,« skriver Elon Musk advokat i brevet.

Tror du, at Elon Musks køb af Twitter går igennem?

Desuden indeholdt brevet også spekulationer om, hvorvidt Twitter muligvis 'tilbageholder de anmodede data på grund af bekymring for, hvad hr. Musks egen analyse af disse data vil afsløre.'

Ifølge CNN har Twitter ikke kommenteret på brevet, men Twitters administrerende direktør, Parag Agrawal, har tidligere udtalt, at han står ved de tal, som er oplyst i købsaftalen.

Elon Musk har endnu ikke betalt for selve købet af det sociale medie.