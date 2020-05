»Hvis nogen skal anholdes, så beder jeg om, at det bliver mig.«

Sådan lyder det fra milliardæren Elon Musk, som har valgt at trodse myndighederne i Californien ved at genoptage Teslas samlefabrik i den amerikanske delstat.

Det er på Twitter, at grundlæggeren af elbilproducenten oplyser, at han genåbner fabrikken trods myndighedernes advarsler.

'Tesla genstarter produktionen i dag i strid med reglerne i Alameda County. Jeg vil være der sammen med alle andre,' skriver Elon Musk i tweetet.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Et tweet, som han altså afslutter ved at skrive, at han håber at blive den eneste anholdte, hvis politiet træder ind.

Sundhedsmyndigheden i Alameda County sagde i weekenden, at fabrikken i byen Fremont skulle forblive lukket, så længe restriktioner for at bekæmpe virusudbruddet gælder.

Bliver påbuddet ignoreret, kan det straffes med bøder, fængselsstraf eller begge dele.

Påbuddet fik i første omgang Elon Musk til at true med at flytte fabrikken samt Teslas hovedkontor ud af Californien og til Texas eller Nevada i stedet.

Siden Musk fremsatte sin trussel, har han modtaget adskillige opfordringer fra andre delstater, som gerne vil lægge jord til den store arbejdsplads, men indtil videre ser det ud til, at Elon Musk tager sine chancer ved at genåbne i Californien.

Tesla har i øvrigt sagsøgt Alameda County for at bryde Californiens forfatning.

Det skyldes, at Elon Musk mener, at Alameda County har trodset en udmelding fra delstatens guvernør, Gavin Newsom, som torsdag meddelte, at fremstillingsvirksomheder kan genoptage arbejdet.

»Californien godkendte det, men en ikke-valgt embedsperson (i Alameda, red.) underkendte det i strid med loven. Desuden er alle andre bilfabrikker i USA godkendt til at genåbne. Bare ikke Tesla. Det er noget værre rod,« sagde Elon Musk i weekenden.