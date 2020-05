Tesla opfordrer ansatte på fabrik i Californien til at genoptage arbejdet i strid med de lokale regler.

Den amerikanske elbilproducent Tesla trodser lokale myndigheder i Californien ved at genoptage arbejdet på en fabrik i delstaten.

Det skriver selskabets grundlægger, Elon Musk, i et tweet mandag.

- Tesla genstarter produktionen i dag i strid med reglerne i Alameda County. Jeg vil være der sammen med alle andre, skriver Elon Musk i tweetet.

Han tilføjer i tweetet, at hvis det skulle komme til anholdelser, så håber han på at blive den eneste.

Sundhedsmyndigheden i Alameda County sagde i weekenden, at fabrikken i byen Fremont skulle forblive lukket, så længe restriktioner for at bekæmpe virusudbruddet gælder.

Det fik Elon Musk til at true med at flytte den store arbejdsplads fra Californien til Texas eller Nevada i stedet for.

Tesla sagsøgte også Alameda County for at bryde Californiens forfatning ved at trodse en udmelding fra delstatens guvernør, Gavin Newsom. Han meddelte torsdag, at fremstillingsvirksomheder kan genoptage arbejdet.

/ritzau/