Han er 19 år gammel og bor i Florida. Men Jack Sweeney sagde nej tak til et tilbud fra verdens rigeste mand, Elon Musk, som ville give ham 5.000 dollar (ca. 35.000 danske kroner) for at slette sin Twitterkonto. Den blev nemlig brugt til at holde øje med milliardærens private jetfly.

Twitterkontoen @ElonJet har over 150.000 følgere, og den bruger et program, udviklet af Jack Sweeney til at spore Elon Musks fly. Programmet sender en tweet ud, hver gang og hvorfra flyet afgår eller lander, når det er i luften.

Han har også lavet andre programmer, som holder øje med personer som Bill Gates og Jeff Bezos fly. Det skriver CNN Business.

Den første besked fra Elon Musk kom den 30. november, som Protocol rapporterede.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 26, 2022

»Kan du tage denne ned?« spurgte Musk Sweeney. »Det er en sikkerhedsrisiko.«

Manden bag den elektriske Teslabil tilbød til sidst teenageren 5.000 dollar, for at gøre det umuligt for 'skøre mennesker' at spore hans fly.

Men Jack Sweeney svarede med et modkrav. Han bad i stedet om 50.000 dollar, som han ville bruge på sin uddannelse – og måske en Tesla, Model 3.

Den sidste besked fra Elon Musk kom den 19, januar i år. Han sagde, at det ikke føltes rigtigt, 'at betale for at få den lukket ned'.

Ejeren af rumfartsorganisationen SpaceX og elbilfirmaet Tesla, Elon Musk, holder en tale i Californien. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Ejeren af rumfartsorganisationen SpaceX og elbilfirmaet Tesla, Elon Musk, holder en tale i Californien. Foto: MIKE BLAKE

»5.000 dollar er ikke nok til at tage programmet ned,« siger Sweeney. »Det kan ikke erstatte noget, som for eksempel fornøjelsesfaktoren.«



Sweeney har dog givet Elon Musk noget teknisk assistance. Han har fortalt ham om et program, der kan blokere programmet til at spore hans fly.

»Det er ud, til at han har fået rådet,« siger Sweeney. Det ser nemlig ud til, at Musk faktisk benytter programmet til at blokere.

Men kan Jack Weeney stadig se, hvor Elon Musk flyver hen?

Elon Musk går foran en skærm med et billede af en Tesla, Model 3. Foto: Aly Song Vis mere Elon Musk går foran en skærm med et billede af en Tesla, Model 3. Foto: Aly Song

»Det kan jeg'« siger Sweeney. »Det er bare en smule mere kompliceret.«