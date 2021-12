Godt 72 milliarder kroner.

Så meget skal verdens rigeste mand samt stifter af bilgiganten Tesla, Elon Musk, angiveligt betale i skat i år.

Det påstår han i hvert fald i et opslag på Twitter.

»For dem, der undrer sig, kommer jeg til at betale over 11 milliarder dollar i skat i år,« lyder det fra Elon Musk.

Tweetet kommer efter, at Tesla-direktøren for nyligt blev kåret som Årets Person i 2021, da flere efterfølgende har kritiseret ham for ikke at betale nok penge i skat.

Her har han blandt andet modtaget kritik fra den amerikanske senator Elizabeth Warren, som påstår, at Elon Musk blot lever »på bekostning af os andre.«

En kommentar, der fik Tesla-stifteren til tasterne, da han i et svar på Twitter hævdede, at han nok var den amerikaner, der betaler allerflest skattepenge i hele historien.

Men nu har han altså taget skridtet videre, idet han har sat tal på. Om beløbet er korrekt, er dog ikke blevet bekræftet.

Ifølge Bloombergs nyeste opgørelse over verdens rigeste personer fremgår det, at Elon Musk sidder på den absolut største formue.

Her lyder det nemlig, at rigmanden råder over en formue på intet mindre end 252 milliarder dollar, hvilket gør ham til den rigeste mand i verden efterfulgt af Jeff Bezos og Bernard Arnault.