Elon Musk har sagsøgt Twitter, som indledte den retlige kamp over den 320 milliarder kroner store handel, som aldrig fandt sted.

Det sker efter, at selskabet selv har sagsøgt Musk som følge af, at han trådte ud af aftalen om at købe Twitter.

Det skriver The Guardian.

Musk sagsøgte det sociale medie fredag, blot få timer efter annonceringen af den kommende retssag mellem Twitter og Musk. En retssag som vil finde sted fra 17 oktober.

Det 164 sider lange dokument fra verdens rigeste person er ikke offentligt tilgængeligt, men det er muligt, at en forkortet version vil blive offentliggjort senere.

Hele det retlige opgør startede ved, at Musk 8. juli meddelte, at han ikke længere ønskede at købe det sociale medie, og derfor trak sig fra aftalen.

Musks advokater mente, at Twitter ikke levede op til salgsaftalen og leveret 'vildledende oplysninger', fordi de angiveligt ikke var i stand til at dokumentere, at færre end fem procent af alle brugerkonti er falske.

Netop falske brugerkonti ville Musk til livs, da han mente, at op til 20 procent af alle konti var spambots – altså profiler, som spreder spam.

Twitter leverede halvårsregnskab i juli måned, som i seneste kvartal tog et mindre dryk – og det mener Twitter selv delvist kan tilskrives Elon Musk.

Twitter blev skabt i 2006 og havde omkring 7.500 ansatte i 2021.