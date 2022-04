En aktionær i Twitter lægger nu sag an mod Elon Musk.

Det skriver flere internationale medier. Blandt dem Reuters og The Guardian.

Det sker, fordi den pågældende mener, at Tesla-milliardæren ikke fra starten oplyste, at han allerede ejede store andele i Twitter, så han kunne købe flere aktier til lavere pris.

Det fremgår af det søgsmål, som er indgivet mod Musk til en føderal domstol i New York.

I søgsmålet hedder det blandt andet, at Musk på ulovlig vis undlod at opgive, at han ejede mere end fem procent af selskabet inden fristen.

Sagsøgeren hævder, at den kontroversielle forretningsmand ikke opgav sin aktieandel, før han ejede mere end ni procent af selskabet, og efter at han havde købt aktier næsten hver dag i to måneder.

Det skulle angivelig være gået ud over andre investorer, som solgte aktier i Twitter de sidste to uger, før Musk oplyste, at han havde købt en stor andel.

I søgsmålet hævdes det, at Musk ejede fem procent af Twitter-aktierne allerede 14. marts, og at han derfor havde pligt til at oplyse om dette inden 24. marts.

Det skete angivelig først fra 4. april, og da skød aktiekursen i vejret med 27 procent.

Elon Musk var pludselig den største aktionær i Twitter, og tirsdag i sidste uge forlød det så, at Tesla-chefen derfor havde fået plads i Twitters bestyrelse.

På det tidspunkt havde den entreprenante rigmand opkøbt over ni procent af aktierne i Twitter, et medie, som han ellers har været stærk kritisk over for på det seneste.

Forleden lød der så ganske andre toner fra både Musk selv og den administrerende direktør for det sociale medie, Parag Agrawal.

I et opslag på Twitter skrev ceo'en, at det nok også var det bedste.

»Elon har besluttet, at han ikke træder ind i vores bestyrelse. Jeg har sendt en kort orientering til virksomheden, som jeg deler med jer alle her,« lød det, uden at han dog kom nærmere ind på, hvad der mere konkret var sket, siden det ikke længere var en god idé at give Tesla-chefen en plads i bestyrelsen.