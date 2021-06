I 2020 indgik Elon Musk et løfte.

Han ville skaffe sig af med alle sine ejendomme.

Et år senere har verdens næstrigeste person solgt alle sine hjem, på nær et enkelt. Det blev sat til salg søndag, skriver Daily Mail.

Milliardærens sidste hus er et palæ, der ligger i et velhavende kvarter i metropolen San Francisco. Musk har dog primært benyttet det som et lejemål, hvor andre har lejet sig ind i forbindelse med begivenheder.

Det er nu sat til salg for 230 millioner kroner.

Musk håber at sælge det til en stor familie, da det er et 'helt specielt sted', har han tweetet.

49-årige Musk bor selv til leje i Boca Chica i det sydlige Texas nær hans virksomhed SpaceX. Ejendommen er beskeden og har en værdi på cirka 350.000 kroner. Med til historien hører dog, at den lille by er blevet opkøbt af virksomheden SpaceX, og derfor bor Elon Musk til leje i et hus, som hans virksomhed ejer.

I maj 2020 kom han med den noget opsigtsvækkende melding på Twitter:

»Jeg sælger næsten alle mine fysiske ejendele. Jeg vil ikke eje et hus.«

Affyring i maj 2021 ved SpaceX' faciliteter. Foto: GENE BLEVINS Vis mere Affyring i maj 2021 ved SpaceX' faciliteter. Foto: GENE BLEVINS

Siden har Musk solgt seks ejendomme til en samlet værdi af 700 millioner kroner. Han har en samlet formue på over 900 milliarder kroner.

I Joe Rogans podcast har han forklaret, at han føler, at fysiske ejendele og materielle goder tynger ham. Derfor sælger han sine ejendele og ejendomme som et modsvar til kritikken af hans velstand.

Elon Musk er dog, sammen med flere andre milliardærer, kommet i et uheldigt søgelys, da ProPublica i sidste uge offentliggjorde en journalistisk undersøgelsesrapport, der viste, at de ad flere omgange ikke har betalt indkomstskat.

Elon Musk betalte for eksempel ingen indkomstskat i 2018, mens Jeff Bezos, der er verdens rigeste mand, ikke gjorde det i 2007 og 2011.

ProPublica oplyste dog også i rapporten, at de ikke havde foretaget sig nogle ulovlige handlinger, men at de blot havde gjort brug af 'skatteundvigelsesstrategier, som ikke er til rådighed for almindelige mennesker.'