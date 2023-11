Elon Musk holdt sig ikke tilbage. Fra scenen sagde han det højt og tydeligt:

»Go. Fuck. Yourself.« Skrid ad helvede til.

Og han sagde det flere gange ifølge videooptagelser fra onsdagens seance i New York, hvor Tesla-skaberen og X-ejeren var inviteret til en samtalesession.

De ophedede udbrud kom, da værten Andrew Ross Sorkin spurgte Elon Musk ind til de store amerikanske selskaber, der har valgt at droppe annoncering på hans sociale medie, X.

Det har de gjort, efter at deres annoncer i flere tilfælde blev kædet sammen med blandt andet racistiske slogans.

Også Elon Musk selv har udtrykt sig på X i vendinger, der er blevet opfattet som antisemitisk.

På scenen ved DealBook Summit henvende rigmanden sig pludselig direkte til dem, annoncørerne.

»Stop. Lad være med at annoncere,« sagde han og uddybede efterfølgende den måske lidt overraskende holdning:

Elon Musk på scenen i New York, her sammen med værten Andrew Ross Sorkin fra New York Times. Foto: Michael M. Santiago/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Elon Musk på scenen i New York, her sammen med værten Andrew Ross Sorkin fra New York Times. Foto: Michael M. Santiago/AFP/Ritzau Scanpix

»Hvis nogen forsøger at afpresse mig med annoncer, afpresse mig med penge: Skrid ad helvede til. Er det tydeligt nok? Det håber jeg, at det er, for det er sådan jeg har det.«

Elon Musk erkendte dog efterfølgende, at konsekvenserne af de store selskabers manglende annoncering – og dermed den manglende indtjening for X – kan blive stor.

»Det vil slå selskabet ihjel. Og hele verden vil vide, at de annoncører slog firmaet ihjel. Det vil jeg udførligt dokumentere,« sagde han.

Adspurgt om det ikke ville være ham selv, der i så fald ville være den ultimative årsag til en nedlukning af X, lød det:

»Sig det til dommeren. Dommeren er offentligheden. Lad os se, hvordan verden reagerer. Vi kan fremlægge vores sager og se, hvordan verden reagerer.«