Vi har set voldsomt hypede kampe mellem YouTube-stjerner, og vi har set MMA-kæmpere forsøge sig i en boksering.

Tv-seere og fans verden over har labbet det i sig. Og de har betalt store penge for fornøjelsen.

Sådan er det, når de store spillere i de forskellige grene af professionel kampsport jagter payperview-millioner og -milliarder.

Vi har imidlertid endnu aldrig set en kamp mellem to af verdens allerrigeste mænd.

Men det kan der måske blive lavet om på snart.

I hvert fald har de to techmilliardærer Elon Musk og Mark Zuckerberg nu tilsyneladende aftalt at mødes i et MMA-bur.

52-årige Elon Musk tweetede således, at han var 'klar til en kamp i et bur' mod Mark Zuckerberg, som er 39 år.

Og Meta-grundlæggeren svarede via Instagram, at Elon Musk såmænd bare kunne anvise, hvor kampen skulle finde sted.

Herefter har Elon Musk foreslået et bur i Las Vegas, hvor verdens største og mest populære MMA-organisation UFC holder til.

Endnu har de to parter ikke sat dato på et muligt opgør.

Men spørger man Mads Jørgensen, som er MMA-kommentator på Viaplay, der har rettighederne til at vise UFC til danske fans, så er der en relativt klar favorit.

Mads Jørgensen, MMA-kommentator på Viaplay.

Hvis altså de to techmilliardærer rent faktisk mener det alvorligt – og har tænkt sig at gennemføre planerne og mødes i et bur.

»Jeg tvivler meget på, at sådan en kamp nogensinde bliver til noget, men det er god lir, og jeg kan se en relativt klar favorit,« griner Mads Jørgensen.

»I første omgang er jeg i tvivl om, hvorvidt de overhovedet er i samme vægtklasse. Det spiller rimelig meget ind normalt,« forklarer han.

»Men hvis vi ser bort fra det, så tror jeg, at Mark Zuckerberg ville vinde ret overlegent. Jeg har set, at han jævnligt træner brasiliansk jiu-jitsu, og han konkurrerer også,« understreger Mads Jørgensen.

Han vurderer, at Elon Musk kun har én chance for at vinde:

»Nu kender jeg ikke så meget til Elon Musks fighting-evner. Men jeg tror, han ville skulle forlade sig på at lande et lucky punch,« siger Mads Jørgensen.

MMA står for mixed martial arts og er en blanding af forskellige arter af kampsport.