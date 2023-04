Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

180 milliarder dollar lyder immervæk af en slat.

Ikke desto mindre er det kun nok til en andenplads på magasinet Forbes årlige liste over verdens rigeste.

Ifølge CNN er Teslaejer Elon Musk rykket en plads ned på listen over verdens rigeste mennesker med hele 39 milliarder dollar mindre end sidste år.

I stedet indtager den franske erhvervsmand Bernard Arnault nu førstepladsen som verdens rigeste mand.

Meet the richest people in the world in 2023: https://t.co/odB61erDEF #ForbesBillionaires pic.twitter.com/2m49Nen1LI — Forbes (@Forbes) April 4, 2023

Den 74-årige milliardær står bag den luksuriøse modekoncern LVMH, som blandt andet ejer mærker som Moët et Chandon, Krug og Dom Perignon.

Sidste år omsatte selskabet for 79,2 milliarder euro, og Arnaults formue skulle ifølge Bloomberg være hele 201 milliarder dollar værd.

Det er Musks Twitter-eventyr, der koster ham dyrt i den samlede stilling.

Forbes skriver, at Musks formue er faldet, fordi hans Twitter-køb for 44 milliarder dollar, finansieret af Tesla-aktier, skræmte investorerne og gav Tesla-aktien et ordentlig nøk.

There’s a new name at the top of the 2023 #ForbesBillionaires list: luxury goods tycoon Bernard Arnault of France. He has made it to the pinnacle on the back of a banner year at LVMH: revenue, profits and shares climbed to record highs. https://t.co/04OKIWZKIH pic.twitter.com/XrGEn9kRfF — Forbes (@Forbes) April 4, 2023

Amazons grundlægger, Jeff Bezos, er rykket fra en andenplads sidste år til en tredjeplads i år.

Ifølge CNN skyldes det, at Amazonaktierne sidste år mistede næsten 40 procent af deres værdi.