Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Twitter Inc., som er firmaet bag det sociale medie, eksisterer ikke mere.

Det skriver Financial Post.

Firmaet er ophørt som uafhængigt firma, efter det er fusioneret med det nystiftede firma X Corp, som nu er navnet på firmaet. Det viser et dokument, som 4. april er indgivet ved en domstol i Californien i forbindelse med en sag mod virksomheden og dets tidligere administrerende direktør, Jack Dorsey.

Spekulationerne om, hvad det betyder for Twitter, hvis det overhovedet betyder noget, er derfor nu begyndt.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Elon Musk, som sidste år købte Twitter, har også, på sin egen kryptiske måde, annonceret det nye navn.

Det er sket på Twitter, hvor han har skrevet 'X'.

Milliardæren har tidligere talt om, at købet af Twitter kunne være en accelerator for projektet, han netop kalder 'X', som skal være en app for alt. Præcis hvad det betyder er også en smule uklart.

Det menes dog, at han er inspireret af kinesiske WeChat, som er en app, der kan bruges til betaling, billetkøb, kommunikation med mere.