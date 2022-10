Lyt til artiklen

Tesla-milliardæren Elon Musk er mandag aften kommet med fire forslag til, hvordan konflikten mellem Ukraine og Rusland, ifølge ham, kan løses.

Men efterfølgende er han havnet i et sandt stormvejr.

Elon Musk er mandag aften kommet med følgende forslag.

Forslag, han i øvrigt har delt på sin Twitter-konto:

Valgene i de annekterede områder skal gå om med overvågning fra FN. Rusland forlader områderne, hvis det er det, folket ønsker. Krim bliver formelt en del af Rusland, som det har været siden 1783 (indtil Khrushchevs fejl) Vandforsyningen til Krim skal sikres Ukraine forbliver neutralt

»Disse er højst sandsynligt udfaldet i sidste ende. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange der dør inden da. Også værd at bemærke, at et muligt, omend usandsynligt, udfald af denne konflikt er en atomkrig,« tilføjer Elon Musk.

Og det vakt sindene i kog hos flere.

Andrij Melnyk, den tidligere ukrainske ambassadør i Tyskland, responderer med ordene 'fuck af, det er mit meget diplomatiske svar til dig'.

Mykhailo Podoljak, rådgiver for Ukraines præsident Zelenskyj, går i rette med milliardæren Elon Musks forslag til en fred mellem Rusland og Ukraine. Podolyak foreslår, at Ukraine befrier sine områder – inklusive Krim, og at Rusland bliver demilitariseret og frivilligt opgiver sine atomvåben.



Endvidere ønsker rådgiveren, at krigsforbrydere skal for en international domstol.

Og endelig mener Putin-kritikeren Garri Kasparov, at forslagene vidner om »moralsk idioti«.

»Det er en gentagelse af Kremls propaganda, et forræderi mod ukrainsk mod og ofringer, og sætter et par minutters læsning om Krim på Wikipedia over den aktuelle og forfærdelige virkelighed med Putins blodige krig,« skriver han på Twitter.

Og endelig tilføjer flere, at det vigtigste er det ukrainske folk samt landets sprog og kultur – hvilket de mener, at Musk blæser på.

Elon Musk, der har flere end 107 millioner følgere på Twitter, har efterfølgende reageret på kritikken i et nyt opslag, hvori han skriver, at »Rusland har mere end tre gange Ukraines befolkning«.

»Ukrainsk sejr er usandsynlig. Hvis man bekymrer sig om befolkningen i Ukraine, så søg fred.«