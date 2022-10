Lyt til artiklen

Det gav chokbølger over store dele af kloden, da verdens med længder rigeste mand pludselig blandede sig.

Længe havde han i Vesten været anset for at være en ven af Ukraine. Men med ét blev der rokket ved det billede. Mange var rystede.

Tesla-skaberen Elon Musk var gået på Twitter med et løsningsforslag til konflikten i Ukraine.

Han foreslog blandt andet at foretage afstemninger i de nu annekterede ukrainske regioner. Ville befolkningen forblive i Rusland, skulle de have lov til det.

Og så skulle Krim forblive russisk uanset.

I Moskva jublede den politiske top. Verdens rigeste mand talte lige ind i den fortælling, Putin har forsøgt at skabe.

I Ukraine og Vesten var folk rasende. Chokerede.

Og der blev brugt hårde ord over for manden, som ellers har hjulpet Ukraine med værdifuld infrastruktur under den russiske invasion.

»Fuck af er mit meget diplomatiske svar til dig, Elon Musk,« skrev den ukrainske diplomat i Tyskland Andrij Melnyk eksempelvis i et svar til Tesla-milliardæren på Twitter.

Sidenhen kom Musk i slagsmål med en lang række vestlige intellektuelle – ikke mindst den geopolitiske ekspert Ian Bremmer. Og rygter begyndte at fyge om, hvorvidt Musk havde haft samtaler med selveste Vladimir Putin.

Elon Musks ageren den seneste tid er også nået til Ukraines ambassade i Danmark.

Ambassadør Mykhailo Vydoinyk læner sig tilbage i stolen, da samtalen går ind på Elon Musk.

»Vi er uenige i Elon Musks fremgangsmåde. Hans forslag,« siger Mykhailo Vydoinyk.

»Vi er ikke dumme her. Det her handler om noget større. Det handler om vores fremtid. Også for Elon Musk og hans selskaber. Tillader vi Rusland at tage de besatte områder og dermed give ham en pause, så kan han puste ud, inden han angriber igen,« siger Mykhailo Vydoinyk.

For ham at se – og det som Elon Musk ikke forstår – så kæmper Ukraine for mere end bare sin egen fremtid.

De kæmper en kamp på vegne af hele Vesten.

»Hvis vi skulle følge Musks idé, så skulle Danmark også til at begynde at være bekymrede for Grønlands fremtid. For der ville Rusland muligvis begynde at kigge hen. USA skulle være bekymrede for Alaskas fremtid. Vil Rusland pludselig have det tilbage?« spørger Mykhailo Vydoinyk.

Elon Musk var dog ikke færdig med at bringe sig selv i centrum, når det kommer til Ruslands invasion af Ukraine.

Længe har et andet Elon Musk-selskab i form af SpaceX forsynet det ukrainske forsvar med internet til eksempelvis frontlinjen via de transportable Starlink-enheder.

Men det meldte han pludselig ud, at SpaceX ikke ville gøre længere – inden han i den her uge ombestemte sig.

»Vi er taknemmelige for al den støtte, vi har fået af Elon Musk. Og uden Starlink ville det blive markant sværere for os. Det hjælper vores tropper meget,« siger Mykhailo Vydoinyk med henvisning til, at de mobile Starlink-enheder giver Ukraine mulighed for at have internet i områder, hvor kommunikation ellers er slået i stykker.

Men Mykhailo Vydoinyk er dog diplomat.

»Det kan være, vi kan få os en snak med Elon Musk. Det kan måske hjælpe. Ellers må vi have støtten et andet sted fra.«