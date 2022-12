Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Multimillionæren, Twitter-ejeren og Tesla-grundlæggeren, Elon Musk, kommer ofte med nogle vilde udtalelser.

Og søndag var ingen undtagelse, da han åbnede munden under en to timer lang spørgetime på Twitter.

Det skriver australske News.

'Desværre er risikoen for, at der sker noget slemt med mig, eller endda bliver skudt, ret signifikant,' sagde Elon Musk under spørgetimen.

Ordene faldt under en tale om ytringsfrihed – hvor han blandt andet understregede, at man aldrig bør undertrykkes til at tie.

'Så længe man ikke er til fare for nogen, bør man have lov til at sige, hvad end man ønsker,' sagde han videre.

Elon Musk overtog Twitter for godt og vel en måned siden, og siden har han indført radikale ændringer på det sociale medie.

For eksempel har han lavet en 'demokratisk afstemning' om, hvorvidt den tidligere, udelukkede, præsident Donald Trump skulle have lov til at genåbne sin Twitter-profil.

Desuden proklamerede Musk, at han ville lade alle komme tilbage på den sociale platform, så længe de ikke var blevet udelukket for at have brudt loven eller medvirket til spam.