Tesla-topchef tilbød miniubåd til at redde thailandske børn ud af hule. Hulekspert kaldte det et pr-stunt.

Topchefen for Tesla, Elon Musk, vil senere tirsdag blive stillet for en domstol for at kalde en britisk ekspert i huler, som sidste år var med til at redde en gruppe drenge i Thailand, pædofil.

Vernon Unsworth førte an i forsøget på at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af hulen Tha, Nuang Nang Non, efter de var blevet fanget flere kilometer inde under en oversvømmelse.

Unsworth anklager Musk for at have kaldt ham en "pedo guy" på Twitter og vil have domstolens ord for, at han har skadet britens gode rygte.

Sagen, der bliver ført i Los Angeles, ventes at vare fem dage. Musk ventes selv at møde op for at lade sig afhøre. Han har tidligere undskyldt for sin bemærkning.

Men investorer i Tesla er alt andet end begejstret for sagen. Musk har tidligere lavet ravage med beskeder på Twitter, som har kostet producenten af elbiler dyrt.

Det var ret mange, der kunne følge Musks' nedsættende tweet. Han har 29,8 millioner følgere på Twitter.

Striden mellem de to mænd tog sin begyndelse, da Musk tilbød en miniubåd fra hans raketselskab SpaceX til at hente børnene ud af hulen i Thailand.

Unsworth der på det tidspunkt arbejdede på stedet for at få redningsaktionen i gang, svarede på CNN, at Musk kun var ude efter pr, og at han kunne "stikke sin miniubåd op der, hvor det gør ondt". Miniubåden var ubrugelig til formålet, mente han.

To dage senere sendte Musk en serie af tweets ud om sagen. Blandt dem det, hvor han kalder Unsworth for en "pedo guy".

Det lykkedes at få halet de 12 børn og træneren ud gennem snævre vandfyldte passagerer ved delvist at bedøve dem og iføre dem iltmaske. Under aktionen omkom en af dykkerne.

