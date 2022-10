Lyt til artiklen

Elbiler, raketter og satellitter.

Det er noget af det, som har gjort Tesla-grundlæggeren Elon Musk til en af verdens rigeste personer.

Men nu har han kastet sig over parfumebranchen, hvor han har lanceret parfumen, som hedder 'Burnt Hair', der koster 780 kroner.

»Lige som at læne sig hen over stearinlyset på spisebordet – bare uden at gøre det hårde arbejde,« lyder det på hjemmesiden, hvor parfumen bliver solgt.

»Skil dig ud fra mængden. Bliv lagt mærke til, når du gennem lufthavnen,« lyder det videre.

Blot to timer efter, at parfumen kom i salg, meldte Elon Musk ud, at der allerede er solgt mere end 5.000 styks.

I den seneste tid har Elon Musk gjort sig bemærket, da rygterne om muligt køb af det sociale medie Twitter igen kom i omløb, som fik handlen med Twitter-aktier til at stoppe.

Men han har også lagt sig ud med Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj. Det skete igen på Twitter, efter Elon Musk havde fremlagt sine tanker om en mulig måde at afslutte krigen på.