Tesla-milliardær Elon Musk skal i december for retten i en sag, han selv har forklaret, handler om en dårlige pædofili-joke.

Vernon Unsworth, som den såkaldte ‘joke’ handlede om, synes dog ikke, det var spor sjovt, og hans advokater mener nu at kunne bevise, at Elon Musik hyrede en storsvindler for at bevise, at vittigheden var bygget på sandheden.

Det viser retsdokumenter, som Berlingske har gennemgået. Også B.T. har skimmet disse, som er en gennemgang af de beviser, Unsworths advokater har tænkt sig at føre, når sagen har sin begyndelse 2. december.

Heri beskylder Unsworth og hans folk Musk for bagvaskelse i en sag, der startede sidste sommer under den hårrejsende redningsaktion i Thailand, hvor et helt fodboldhold var fanget i en underjordisk grotte.

Vernon Unsworth i midten. Her fotograferet under redningsaktionen i juni 2018. Foto: KRIT PHROMSAKLA NA SAKOLNAKORN Vis mere Vernon Unsworth i midten. Her fotograferet under redningsaktionen i juni 2018. Foto: KRIT PHROMSAKLA NA SAKOLNAKORN

Under aktionen i juni 2018 spillede dykkeren Unsworth en større rolle i den dramatiske fortælling, som også Musk ville være en del af. Musk mente nemlig, at han med en miniubåd kunne komme de fangede drenge til undsætning.

»Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt,« lød det fra Unsworth, og Musk blev så fornærmet, at han svarede igen ved at kalde dykkeren ‘pædo-fyr’. Anklager, han siden gentog.

Herefter kom den tidligere omtalte storsvindler ind i billedet.

Ifølge partsindlægget fra Unsworths advokater blev Musk nemlig kontaktet af briten James Howard, der mente at vide, at der faktisk var hold i pædofili-anklagerne mod Unsworth.

Arkivfoto. Elon Musk. Foto: PHILIP PACHECO Vis mere Arkivfoto. Elon Musk. Foto: PHILIP PACHECO

Hvem er parterne? Vernon Unsworth: 64-årig britisk dykker, der de seneste mange år har boet i Thailand med sin 40-årige kæreste. Han er af dronning Elizabeth blevet hædret med en orden for sin indsats under grottedramaet. Elon Musk: 48-årig sydafrikanskfødt canadisk-amerikansk forretningsmand, ingeniør, opfinder og investor. Han står blandt andet bag succeser som Tesla og SpaceX. James Howard: 47-årig brite fra Dorset. Han blev i oktober 2016 idømt 18 måneders fængselsstraf for at have stjålet mere end 3,5 millioner fra firmaet Orchid Maritime Security Ltd.

‘Ingen røg uden ild,’ lød det angiveligt i en mail fra Howard.

Uden nærmere overvejelse hyrede Musk via en mellemmand og en falsk mailadresse Howard til at grave i Unsworths privatliv.

Ifølge partsindlægget tilbød Musk og hans folk Howard omtrent 350.000 kroner sit detektivarbejde - og en bonus på omtrent 67.000 kroner, hvis han kunne ‘finde beviser for Unsworths syndige opførsel’.

Derudover var en del af Howards jobbeskrivelse ifølge retsdokumenterne at ‘lække oplysninger og plante uflatterende historier om Unsworth og unge piger i medierne'.

James Howard. Vis mere James Howard.

Havde Musk og hans folk dog tjekket op på briten, ville de have vist, at de havde med en dømt storsvindler at gøre. Howard havde nemlig tidligere tilbragt 18 måneder bag tremmer for at have stjålet mere end tre og en halv millioner kroner fra sit firma. Ifølge retsdokumentet er han i øvrigt tilbage bag tremmer nu.

Storsvindleren fandt da heller ikke noget på Unsworth, og Musks pædofili-anklager stod altså fortsat uden belæg. Musk har undskyldt offentligt, men Unsworth har alligevel besluttet at trække milliardæren med for en domstol.

Når de to parter i december mødes i retssalen, vil Musks advokater argumentere for, at udtalelserne ikke var anklager, men nærmere fornærmelser, lyder det i retsdokumenter, som The Guardian tidligere har beskrevet.

Advokaterne påstår, at 'pædo-fyr' var en ofte benyttet fornærmelse, da Elon Musk voksede op i Sydafrika. Rigmanden brugte derfor ikke talemåden for at 'beskylde en person for at være pædofil'.