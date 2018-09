Mens Tesla-aktierne falder og truslerne om sagsanlæg står for døren, fortsætter SpaceX-milliardær Elon Musk sin selvdeskruktive opførsel.

Således har den 47-årige opfinder gentaget sine pædofilianklager imod en britisk dykker, der i juni var med til at befri 12 drenge fra en underjordisk grotte i Thailand.

Via sin advokat truer den 63-årige dykker Vernon Unsworth med at anlægge erstatningssag imod Elon Musk. Og istedet for at sige pænt undskyld og trække sig, graver Elon Musk flittigt videre på sin egen symbolske grav.

Det er mediet BuzzFeed, der har kommunikeret med Elon Musk.

De ville høre, hvad den amerikanske rigmand synes om truslerne om sagsanlæg. Og i sit email-svar skriver Elon Musk bl.a.:

»Jeg vil foreslå, at I røvhuller ringer til de folk, I kender i Thailand, finder ud af, hvad der i virkeligheden foregår og så holder op med et forsvare folk, der voldtager børn.«

Skænderiet startede, da den britiske dykker, der har boet i Thailand i flere årtier, under redningsaktionen i juni afslog at bruge en ubåd, som Elon Musk ville stille til rådighed.

I et åbent brev kaldte Elon Musk efterfølgende den britiske dykker 'en pædo fyr'. Påstanden fra Elon Musks side er, at Vernon Unsworth må være pædofil. Den amerikanske milliardær og opfinder har ikke fremvist nogle beviser på sin opsigtsvækkende påstand. Og han trak heller ikke sine påstande tilbage, da Vernon Unsworths 40-årige kæreste blandede sig i debatten.

Således fortæller den 40-årige Thai-kvinde, Woranan Ratrawiphukkun i et interview med BuzzFeed, at hun i over syv år har været Vernon Unsworths faste kæreste.

Men heller ikke dette kunne stoppe Elon Musk. Og i en anden email til BuzzFeed fortsatte amerikaneren sine angreb:

»Han (Unsworth, red.) er en gammel, single, hvid fyr fra England, der har rejst og boet i Thailand i 30 eller 40 år. I Chiang Rai slog han sig ned med en børnebrud, der på det tidspunkt var cirka 12 år gammel.«

Som forretningsmand og opfinder har Elon Musk revolutioneret markedet bl.a. med sine Tesla elbiler og sit privat raketfirma SpaceX, der fornylig sendte en Tesla bil i omløb omkring Mars.

Men Musk er også kendt og berygtet for sit svingende humør og uforudsigelige opførsel.

Således fik en skuffende produktionsrapport fornylig Tesla-aktierne til at rasle nedad. Musks voldsomme verbale sammenstød med flere journalister såede yderligere tvivl om firmaernes fremtid. Og sagerne blev heller ikke bedre, da Musk i forrige uge via det sociale netværk twitter luftede idéen om at fjerne Tesla fra det internationale aktiemarkedet og igen gøre firmaet privat.

I sine emails til BuzzFeed skrev Elon Musk i første omgang, at indholdet var fortroligt. Men den klausul holder kun, når begge parter på forhånd har indvilliget.

Og reaktionen fra Vernon Unsworth' thailandske advokat L. Lin Wood var øjeblikkelig:

»Pædofili er en alvorlig anklage. Og den slags kan vi ikke lade stå usagt hen. Hvis Mr. Musk tror, at hans rigdom vil beskytte ham, tager han fejl.«