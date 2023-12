Disney, Apple og andre har forladt tidligere Twitter efter antisemitisk indlæg. Kan fælde X, erkender Musk.

- Go fuck yourself!

Med den markante melding har manden bag det sociale medie X, Elon Musk, igen lagt sig ud med nogle af de mest pengestærke virksomheder i USA.

En række af dem som Disney, Apple, Comcast og Warner Brothers har valgt helt at stoppe med at annoncere på mediet X, det tidligere Twitter.

Det har de gjort, efter Musk - manden bag andre store virksomheder som Tesla og SpaceX - tidligere på måneden på X bakkede op om et antisemitisk indlæg på det sociale medie.

Det påstod, at jøder anstifter had mod hvide mennesker.

Ordene "fuck jer" faldt på et stort arrangement i New York onsdag, DealBook Summit, som avisen New York Times står bag. Det samler blandt andet USA's førende teknologivirksomheder, banker, fonde, politikere og kulturpersonligheder.

Det var et spørgsmål om de store virksomheders boykot af X, som fik Musk til at reagere uventet.

- Jeg ønsker ikke, at de skal annoncere.

- Hvis nogen vil afpresse mig med annoncering eller penge, så fuck jer, lød det fra ham ifølge BBC.

- Fuck jer, forstår I det. Hej Bob, hvis du er blandt publikum, så er det sådan jeg har det med det, sagde Musk videre med henvisning til Disneys topchef, Bob Iger.

Iger havde tidligere på dagen været taler på DealBook Summit.

Musk erkendte, at annonceboykotten kan fælde X.

- Det, som denne annonceboykot vil gøre, er at slå selskabet ihjel, sagde han.

Flere eksperter siger dagen derpå, at Musk med sit barske sprogbrug kan få flere annoncører til at opgive X.

Musks anden erkendelse var, at det var en stor dumhed at give sin støtte til det omstridte antisemitiske indlæg på X.

Men skaden kan være sket, og det kan ramme X hårdt, siger brancheeksperter dagen derpå.

- Vi mener, at der er en risiko for, at endnu flere selskaber vil høre op med at annoncere på X. I al fald på kort sigt, siger Tom Forte fra den økonomiske analysegruppe D.A. Davidson ifølge Reuters.

Siden Musk købte Twitter i oktober 2022, er halvdelen af annoncørerne faldet fra. Det skyldes ifølge mange af dem, at monitoreringen af indhold er blevet svækket på X, og at annoncørernes frygt er at blive kædet sammen med ekstremistisk indhold.

/ritzau/