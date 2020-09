Rigmanden Elon Musk afslører nu sit seneste projekt: En gris med en computer sat ind i hjernen.

Det er hungrisen Gertrude, der har fået æren - eller det modsatte - af at være forsøgsdyret, der skal hjælpe Musk med at vise verden, at det kan lade sig gøre at skabe kommunikation direkte mellem hjernen og en computer.

Projektet hedder Neuralink, og sidste år ansøgte den 49-årige direktør i blandt andet SpaceX og Tesla om at lave forsøg på mennesker, skriver BBC.

Det er dog endnu ikke kommet i stand.

Sådan så det ud, da Elon Musk fremviste grisen, han har installeret en chip i hovedet på.

»Den passer faktisk ret godt i din hjerneskal. Den kan sidde under håret, og så kan ingen se den,« siger Elon Musk.

Han forklarer, at den lille computer, som cirka er på størrelse med en mønt, kan afhjælpe sygdomme som parkinsons og flere forskellige demenssygdomme.

Samtidig har han en ambition om at forberede verdens befolkning til en fremtid, hvor vi kan risikere, at kunstig intelligens ødelægger den menneskelige race.

Her kan du se den lille computer, der skal sidde på ydersiden af hovedet.

Det er selvfølgelig en fremtid, Musk forudser og ikke videnskabeligt bevist.

Den lille computer kan aflæse din hjerneaktivitet. Det kunne for eksempel ses, når grisen Gertrude duftede til høet, der lå i lokalet.

Samtidig kan den også påvirke hjernens aktivitet, og det er sådan, Musk har planer om at afhjælpe udvalgte lidelser.