Elon Musk har gang på gang bevist, at han er excentriker og fuldstændig uden filter.

Det kan godt være, at han er verdens rigeste mand og leder af Tesla, men det afholder ham ikke fra at skabe røre i andedammen på de sociale medier.

Og nu er den gal igen.

Lørdag har opfinderen og ingeniøren begivet sig ud i en noget bizar billedredigering på sit yndlingsmedie, Twitter.

Elon Musk har delt et foto af Bill Gates, som også er en af verdens rigeste mænd, i en blå polotrøje. Ved siden af kan man se en emoji af en gravid mand, som er en del af en række nye emojis til Apples iPhones. Med sit opslag antyder Elon Musk, at Bill Gates ligner den animerede figur.

Til billedet skriver Musk: »I tilfælde af at du hurtigt har behov for at komme af med en stådreng.«

Og tilbage sidder man måske nu lidt uforstående over for det opslag. For hvorfor langer Elon Musk ud efter Bill Gates på den måde?

For at finde det mest sandsynlige svar skal man ikke mere end et par opslag tilbage på Elon Musk Twitter.

Foto: Twitter Vis mere Foto: Twitter

18 minutter tidligere har mangemilliardæren nemlig bekræftet billederne af en privat sms-samtale mellem ham og Bill Gates.

Samtalen er blevet lækket, men ikke af Musk selv skriver han.

Af beskederne fremgår det, at Elon Musk spørger Bill Gates, om han stadig har tæt på syv milliarder kroner investeret i, at Tesla-aktien vil falde. Det som også kaldes for at 'shorte' en aktie.

Det bekræfter Bill Gates, at han stadig har satset penge på og tilføjer derefter, at han gerne vil diskutere et velgørenhedsprojekt med Elon Musk.

Men Tesla-medstifteren kan åbenlyst ikke leve med det faktum, at Bill Gates har investeret penge på elbilproducentens mulige tilbagegang.

»Beklager, men jeg kan ikke tage dit velgørenhedsprojekt om klimaforandringer seriøst, når du har en massiv investering mod Tesla, der som selskab gør allermest for at løse klimaforandringer,« skriver Elon Musk i sms-samtalen.

Efter at have bekræftet ægtheden af sms-samtalen på Twitter, fik erindringen om det tydeligvis Elon Musk til at blive mavesur over det igen.

Det fremgår ikke, hvorvidt Bill Gates har set eller kommenteret billedet, som Musk har delt på Twitter.