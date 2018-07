Hele verden har øjnene stift rettet mod Thailand, hvor et fodboldhold har været fanget i en grotte i to uger. Men få kan gøre andet end at se til.

En af dem, der har midlerne og mulighederne, er Elon Musk, milliardæren bag Tesla, Space X og Boring Company. Og han er heldigvis også meget optaget af tragedien, og det endda i en sådan grad, at han melder sig på banen med et muligt løsningsforslag.

Hans selskab Boring Company har boret underjordiske tunneller i Los Angeles, og efter at være blevet kontaktet på Twitter af en bruger endte det blandt andet i en dialog med James Yenbamroong, direktør for selskabet 'mu Space Corp' i Thailand. Elon Musk lagde i den forbindelse følgende forslag frem i åbent forum fredag morgen dansk tid:

Indsæt et rør af nylon med en diameter på en meter gennem grottenetværket. Blæs det derefter op, som man gør det i en hoppeborg. Dette vil forhåbentlig kunne skabe en lufttunnel, som er fleksibel nok til at kunne tilpasse sig grottens snævre passager.

Han melder sig i samme ombæring klar til at bistå med, hvad han kan, og fredag formiddag dansk tid skrev han, at der allerede lørdag lander et hold af ingeniører fra Space X og Boring Company i Thailand.

Alle gode bud på en redningsaktion er også mere end velkomne, for tiden er knap. De 12 drenge og deres træner er svækkede, og flere medier skriver også, at to af drengene er så afkræftede, at de ikke selv vil være i stand til at forlade stedet.

Fredag døde en af de frivillige dykkere, der arbejder på at redde drengene, og der er frygt for, at regnen vil tage til i den kommende tid og besværliggøre redningsarbejdet yderligere. Turen ind tager seks timer, og turen tilbage tager fem timer på grund af grumset vand og smalle sprækker.

