Elon Musk reagerer nu på de udpenslede anklager om sexovergreb, som den danske tech-iværksætter Christian Lanng står overfor i USA.

Det gør Tesla-grundlæggeren på sit eget sociale medie X – og han lægger ikke fingrene imellem over for danskeren.

»En af de mange, der udadtil fremstår som dydige, men som i privatlivet er onde,« skriver Elon Musk således i en reaktion til en anden bruger, der har skrevet om anklagerne.

Det kan kun læses som en hård kritik af Christian Lanng, der i de seneste dage har trukket mange overskrifter, efter at sagen er kommet frem.

Elon Musk kommer med en barsk bemærkning om den anklagede dansker. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Her anklager en tidligere kvindelig ansat i selskabet Tradeshift, hvor danskeren indtil for nylig var direktør, ham for at have fået hende til at skrive under på en såkaldt »slavekontrakt«.

Den skulle blandt andet gå ud på, at hun altid skulle være seksuelt tilgængelig for 'sin herre', når han havde 'brug for sex'.

I et civilt søgsmål mod Christian Lanng lyder det videre, at han skulle have involveret hende i sadomasochistisk bondage og i den anledning udsat hende for fysisk smerte, urineret på hende og »penetreret hende med fremmedobjekter«.

Christian Lanng har forleden over for B.T. afvist anklagerne.

»Ja selvfølgelig, alt andet er jo fuldstændigt sindssygt, det er ikke en Hollywood-film,« som det blandt andet lød fra ham:

»Det er et åbenlyst forsøg på at afpresse mig via hvad intimt forhold, vi har haft, og jeg har ikke givet efter, så nu prøver de med et søgsmål af meget tvivlsom status«.

Tradeshift har oplyst, at stifteren Christian Lanng er blevet fyret på grund af anklagerne. Tidligere havde han selv forklaret, at han var trådt tilbage på grund af udbrændthed.

Det skal måske tilføjes, at Christian Lanng tidligere har været kritisk over for Elon Musk på X.