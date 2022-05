Elon Musk vil ikke høre på det.

»Dette er usandt,« lyder det fra ham.

Den fyndige afvisning falder på det sociale medie, som rigmanden forleden smækkede lige over 300 milliarder på bordet for at købe – og årsagen til udbruddet er såmænd selvsamme sociale medie: Twitter.

For Elon Musk reagerer på nogle udtalelser, som tidligere på ugen kom fra Devin Nunes, direktør for Donald Trumps forholdsvist nystartede sociale medie: Truth Social.

Elon Musk er særdeles aktiv på Twitter. Foto: DADO RUVIC Vis mere Elon Musk er særdeles aktiv på Twitter. Foto: DADO RUVIC

Her lød det, at Twitter-kæmpehandlen var kommet i stand på den tidligere præsidents foranledning.

»Trump sagde i bund og grund til Elon Musk, at han skulle købe det,« sagde Devin Nunes til Fox News:

»Vores virksomheds mål er i virkeligheden at bygge en platform op, hvor folk befinder sig i et familievenligt og sikkert miljø. Det er derfor, vi opfordrede Elon Musk til at købe det, for nogen må tage kampen op mod techgiganterne.«

Det lød videre, at »Donald Trump ønsker at sikre sig, at det amerikanske folk får deres stemme tilbage, og at internettet er frit – og det er det vi gør.«

Donald Trump er blevet udelukket fra Twitter, og der har været spekulationer om, hvorvidt Elon Musk vil give den tidligere præsident sin adgangsbillet tilbage med sine udtalelser om et frit Twitter for alle.

Det har han dog endnu ikke udtalt sig om.

Men som replik til Devin Nunes' udtalelser lyder det videre:

»Jeg har ikke haft nogen kommunikation, direkte eller indirekte, med Trump, der offentligt har tilkendegjort, at han udelukkende vil optræde hos Truth Social.«

Elon Musks overtagelser af Twitter er endnu ikke faldet helt på plads, det købet først skal endeligt godkendes.