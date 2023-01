Lyt til artiklen

Sent juleaften blev Elle Edwards ramt af et skud, mens hun befandt sig på en lokal pub for at fejre højtiden med sin søster og nogle venner.

Nu er der kommet et gennembrud i sagen – og politiet har sigtet en ung mand for at stå bag.

Det oplyser politiet i Merseyside i en pressemeddelelse.

Fra begyndelsen af stod det klart, at det efter alt at dømme slet ikke var hende, der var målet for skyderiet.

26-årige Elle Edwards blev skudt og dræbt kort før midnat juleaften. Foto: Shutterstock Vis mere 26-årige Elle Edwards blev skudt og dræbt kort før midnat juleaften. Foto: Shutterstock

Alligevel var det den 26-årige Elle Edwards, der kort før midnat juleaften blev ramt af et fatalt skud på den britiske pub Lighthouse Inn, hvor hun havde danset og hygget.

Fire andre, der også var til stede, blev ligeledes ramt af skuddene, men overlevede.

»Vi vil ikke hvile, før vi kan stille de ansvarlige for retten,« lød det før nytår i en udtalelse fra politiinspektør Sue Coombs – og nu ser det ud til, at politiet kan have løst sagen.

I hvert fald har politiet nu sigtet en 22-årig mand for at have begået drabet på Elle Edwards.

Den 22-årige mand ved navn Connor Chapman er også blevet sigtet for to tilfælde af drabsforsøg og tre tilfælde af vold med henblik på at gøre alvorlig legemsbeskadigelse.

Derudover er han sigtet for besiddelse af et skydevåben 'med det formål at bringe andres liv i fare'.

En 23-årig kvinde, der har været anholdt under mistanke for at have hjulpet en forbryder, er blevet løsladt mod kaution i sagen.

»Vores efterforskning fortsætter,« lyder det fra Merseyside Police.