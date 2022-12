Lyt til artiklen

Det var efter alt at dømme slet ikke hende, der var målet.

Alligevel var det Elle Edwards, der kort før midnat juleaften blev ramt af et fatalt skud på den britiske pub Lighthouse Inn, hvor hun dansede og hyggede sig med nogle venner. Nu har de venner sat nogle ord på det 'splitsekund', der ændrede alt.

Det skriver Sky News.

Sammen med sin søster og nogle venner havde den 26-årige kosmetolog Elle Edwards fejret julen på pubben beliggende i den nordvestlige by Wallasey Village, da en person pludselig affyrede skud mod stedet.

26-årige Elle Edwards blev skudt og dræbt kort før midnat juleaften. Foto: Shutterstock Vis mere 26-årige Elle Edwards blev skudt og dræbt kort før midnat juleaften. Foto: Shutterstock

Flere blev ramt.

Det skud, der ramte Elle Edwards i hovedet, endte med at koste hende livet.

Til Sky News fortæller to af hendes venner, Meg og Jess, der begge var til stede på pubben, at de netop var gået op for at hente en drink i baren, da de hørte nogle lyde, som de til at begynde med troede var fyrværkeri.

Da de bagefter så deres ven ligge på gulvet, vidste de, at det var alt andet end det.

»Jeg kunne se hende på gulvet, folk omkring hende forsøgte at hjælpe hende. Du føler dig bare magtesløs, du kan ikke hjælpe, du kan ikke gøre noget,« fortæller Jess.

Sammen havde de kort forinden danset og sunget med på sangene.

I øjeblik senere lå Elle dér. Livløs på gulvet.

»Det skete så hurtigt, jeg kan ikke stoppe med at tænke på det. Jeg ville ønske, vi kunne have gjort mere, men der var ikke andet, vi kunne have gjort,« fortæller Meg til Sky News.

»Jeg føler mig taknemmelig for, at jeg stadig er her, men også skyldig, fordi jeg var sammen med min familie til jul. Og det var hun ikke. Det kunne have været hvem som helst. Vi var utroligt heldige, men det skulle heller ikke have været hende,« siger hun.

Ud over Elle Edwards blev fire andre, der var på pubben, også ramt af skuddene.

Blandt dem er en 28-årig mand, der fortsat er indlagt og modtager medicinsk behandling.

Mandag kunne politiet i Merseyside oplyse, at man havde anholdt to personer i sagen.

Den ene, en 30-årig mand, er sigtet for drab og drabsforsøg. Den anden, en 19-årig kvinde, er sigtet for sammensværgelse om drab.

»Vi vil ikke hvile, før vi kan stille de ansvarlige for retten, og jeg vil appellere til alle, der har oplysninger, om at kontakte os,« lyder det i en udtalelse fra politiinspektør Sue Coombs.