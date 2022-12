Lyt til artiklen

Det ene minut havde hun danset og sunget med sine venner. Det næste lå hun på jorden. Livløs og blødende.

Den tragiske sag om drabet på 26-årige Elle Edwards sent juleaften har rystet Storbritannien – og nu har politiet foretaget endnu en anholdelse.

Det oplyser Merseyside Police i en pressemeddelelse.

Sammen med sin søster og nogle venner havde kosmetologen Elle Edwards fejret julen på pubben Lighthouse Inn beliggende i den nordvestlige by Wallasey Village, da en person dukkede op ved stedet med en pistol i hånden.

26-årige Elle Edwards blev skudt og dræbt kort før midnat juleaften. Foto: Shutterstock Vis mere 26-årige Elle Edwards blev skudt og dræbt kort før midnat juleaften. Foto: Shutterstock

Vedkommende affyrede flere skud mod stedet – og en række af de forsamlede mennesker blev ramt.

Et af skuddene ramte Elle Edwards i hovedet, og hun faldt til jorden. Hendes liv stod ikke til at redde.

To dage senere kunne politiet foretage de første to anholdelser i sagen.

Den ene, en 30-årig mand, er sigtet for drab og drabsforsøg. Den anden, en 19-årig kvinde, er sigtet for sammensværgelse om drab.

Nu er en tredje person også blevet anholdt.

Der er tale om en 31-årig mand, der – ligesom den 19-årige, er mistænkt for sammensværgelse til drab.

»Han er i øjeblikket varetægtsfængslet, hvor han vil blive afhørt af efterforskere,« lyder det fra Merseyside Police.

Derudover oplyser politiet, at man har fået yderligere tid til at afhøre de to andre anholdte i sagen, som dermed begge fortsat er i politiets varetægt.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde det våben, der blev brugt under skyderiet ved pubben.

Der er heller ikke meldt noget ud om et motiv til skyderiet – men politiet arbejder ud fra en teori om, at Elle Edwards slet ikke var målet for det.