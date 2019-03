Elizabeth Holmes var mediernes darling. En kvindelig Steve Jobs. Milliardær som 30-årig og i gang med at revolutionere videnskaben med sit firma Theranos.

Men det hele var luftkasteller. Nu løfter en række tidligere medarbejdere sløret for, hvad der foregik bag de lukkede døre frem til Theranos' og Holmes' gigantiske fald fra tinderne sidste år.

Det gør de overfor magasinet Vanity Fair, som opruller historien over Theranos dødskamp - og firmaets karismatiske lederfigurs mildest talt usædvanlige måde at tackle den på.

»Firmaet er ved at falde sammen, de talrige anklageskrifter hober sig op, medarbejderne forlader firmaet i hobetal, men Elizabeth virkede underligt uberørt og overbevist om, at hun kunne vende udviklingen mod alle odds,« siger en tidligere topleder i Theranos.

Det var september 2017.

De tider, hvor Theranos tiltrak investeringer i milliardklassen og Elizabeth Holmes figurerede på Forbes' liste over milliardærer med en formue på 4,7 milliarder kroner, fløj verden tynd i sit privatfly og talte ved store, prestigefulde konferencer, var forbi.

Helt forbi.

Tissede på gulvet

Den undersøgende journalist ved Wall Street Journal, John Carreyrou, havde i en række artikler udstillet, at Theranos var et kæmpe luftkastel. Når Elizabeth Holmes hævdede, at firmaets kerneprodukt - det lille blodtest-apparat Edison - kunne teste for en lang række sygdomme med blot én enkelt dråbe blod, var det mod bedre vidende. Journalisten afslørede, at Theranos' egne testresultater var af mere end tvivlsom kvalitet.

Elizabeth Holmes taler ved Clinton Global Initiative-konferencen i New York den 29. september 2015. På det tidspunkt var hun stadig en lysende stjerne og succesrig erhvevskvinde. Foto: ANDREW BURTON Vis mere Elizabeth Holmes taler ved Clinton Global Initiative-konferencen i New York den 29. september 2015. På det tidspunkt var hun stadig en lysende stjerne og succesrig erhvevskvinde. Foto: ANDREW BURTON

Det havde skabt en sand mediestorm mod Theranos og især den tidligere mediedarling Elizabeth Holmes, som på kort tid måtte se både sin personlige formue og firmaets værdi på næsten 60 milliarder kroner forsvinde som dug for solen. Nu estimerede Forbes, at hendes formue i dollars var på et rundt 0.

I stedet kom det tidligere Silicon Valley-hotshot og hendes topchefkollega, Ramesh 'Sunny' Balwani i både FBI's og sine mange berømte investorers søgelys. Flere af investorerne sagsøgte Therano for bedrageri, og den største af den alle, Walgreens, stoppede samarbejdet prompte.

Hvad gjorde Elizabeth Holmes så for at vende den synkende skude?

Hun købte en hundehvalp.

Den siberiske slædehund gav hun navnet Balto efter den verdensberømte slægtning, som i 1925 førte an, da et kobbel slædehunde fragtede antitoxin de næsten 1.000 kilometer fra Nenana til den afsidesliggende by Nome i Alaska, hvor vaccinationen blev brugt til at bekæmpe et difteri-udbrud.

Symbolikken var ikke til at tage fejl af. Holmes var stadig overbevist om, at Therano ville gøre verden til et bedre sted - og hun nægtede at give fortabt - præcis som den oprindelige Balto-slædehund.

Men på det praktiske plan skete der intet. Virksomheden sejlede stadig mod isbjerget som et moderne Titanic.

Derimod blev Holmes og Balto pot og pande - til nogen hovedrysten blandt de ansatte på Theranos' hovedkvarter i Palo Alto, Californien, hvor hvalpen kunne færdes frit.

Elizabeth Holmes (tv) sammen med Time Magazines chefredaktør Nancy Gibbs og Diane von Furstenberg ved galashowet, hvor Time kårer verdens 100 mest indflydelsesrige personer den 21. april 2015. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP Vis mere Elizabeth Holmes (tv) sammen med Time Magazines chefredaktør Nancy Gibbs og Diane von Furstenberg ved galashowet, hvor Time kårer verdens 100 mest indflydelsesrige personer den 21. april 2015. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

For Balto var ikke renlig, så med Holmes' velsignelse forrettede hvalpen sin nødtørft efter forgodtbefindende - både under møder og i laboratorierne - trods videnskabsfolkenes åbenlyse protester.

Det gav en del ekstraarbejde til Elizabeth Holmes' personlige assistenter, som nu fik til opgave at gøre rent efter Balto.

Luksusliv for firmaets penge

Mens Theranos' advokater kæmpede en ulige kamp mod både sagsanlæg og FBI's efterforskning af bedrageri i milliardklassen, fortsatte Elizabeth Holmes sit luksusliv - på firmaets regning.

På grund af advokatudgifterne måtte hun opgive sit privatfly, men ifølge tidligere medarbejdere brugte Holmes stadig op mod 100.000 kroner om måneden på at flyve verden tynd. På første klasse, selvfølgelig.

Også Holmes' luksuspalæ i Los Altos og hendes mindre horde af personlige assistenter blev betalt af firmaets kasse. Det samme gjorde forplejning, tøj og sociale aktiviteter for det meste.

»Firmaet betalte for alt. Hun sørgede for, at firmaet kompenserede en køretur på små 10 kilometer til hjemmet i Los Altos,« siger en tidligere medarbejder.

I slutningen af 2017 var Theranos dog så presset økonomisk, at det dyre og luksuriøst indrettede hovedkvarter i Palo Alto blev droppet til fordel for en lagerbygning, som medarbejderne hadede på grund af det elendige arbejdsklima.

På det tidspunkt forlod de ansatte Theranos i en lind strøm. Enten blev de fyret på grund af pengemangel eller gik selv som følge af manglende tro på, at Elizabeth Holmes kunne vende udviklingen.

Elizabeth Holmes sammen med den kinesiske internetmastrodont Alibabas administrerende direktør Jack Ma under Clinton Global Initiative-konferencen i 2015. Foto: Joshua LOTT/AFP Vis mere Elizabeth Holmes sammen med den kinesiske internetmastrodont Alibabas administrerende direktør Jack Ma under Clinton Global Initiative-konferencen i 2015. Foto: Joshua LOTT/AFP

Men hun holdt fanen højt og virkede ukuelig i sin kamp for at redde firmaet. I hvert fald på overfladen.

I løbet af de sidste dramatiske måneder krakelerede Elizabeth Holmes' facade kun én gang, mens medarbejderne var til stede.

Det var ikke, da Therano måtte lukke og slukke i september 2018 og de næsten seks milliarder kroner, Holmes havde overtalt investorer til at skyde i projektet, var tabt, men derimod da der blev lukket for hendes adgang til firmaets pengekasse, efter at hun var blevet anklaget for bedrageri.

»Der mistede hun besindelsen. Hun var virkelig oprevet. Hun blev nødt til at opgive huset i Los Altos,« siger en tidligere højtstående medarbejder i Therano.

Ser sig selv som offeret

Flere spørgsmål står tilbage efter Theranos' dramatiske fald fra tinderne.

Hvorfor kunne firmaet fortsætte så længe baseret på en løgn? Hvorfor stoppede ledelsen hende ikke?

Der var skepsis, lyder svaret fra flere af de tidligere topfolk i firmaet. Blandt andet bad ledelsen om at sammenligne resultaterne af Theranos' blodtests med resultaterne fra to konkurrerende firmaer. Holmes indvilligede - blot for at skjule resultaterne for ledelsen.

Hun blev ifølge et tidligere bestyrelsesmedlem også kritiseret af ledelsen, da det på et møde kom frem, at hun havde givet urigtige oplysninger, som fik Therano's økonomi til at se bedre ud, end den var.

Kort efter skiftede hun ud i store dele af ledelsen.

I dag er Elizabeth Holmes anklaget for 11 kriminelle forhold, herunder bedrageri i milliardklassen over for Theranos ' investorer og sammensværgelse. Hun risikerer op til 20 års fængsel.

Selv påstår hun, at hun intet har gjort galt. Theranos' endeligt er blot et mislykket forretningseventyr ifølge Holmes.

»Elizabeth ser sig selv som offeret. Hun beskylder John Carreyrou, David Boies (tidligere advokat og bestyrelsesmedlem i Therano) og Heather King (tidligere rådgiver i firmaet),« siger en tidligere leder i Therano til Vanity Fair.

Elizabeth Holmes ankommer til retten i San José, Californien den 14. januar 2019. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Elizabeth Holmes ankommer til retten i San José, Californien den 14. januar 2019. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Hun anklager Boises og King for at have givet hende dårlige råd og for ikke at have været i stand til at standse mediestormen, der opstod på baggrund af Carreyrous artikler i Wall Street Journal - som Holmes ifølge tidligere ansatte mener, hun kunne have stoppet, hvis hun havde fået muligheden for at overbevise den kritiske jouralist om sit firmas fortræffeligheder.

»Jeg skrev blot om fakta. Hvis mine artikler havde været det pure opspind, havde anklagemyndigheden ikke have rejst anklager om bedrageri på baggrund af 17 millioner sider med beviser,« siger John Carreyrou.

Kamp om eftermælet

Trods de alvorlige anklager og Theranos' sammenbrud lever 35-årige Elizabeth Holmes stadig et liv i sus og dus.

Hun bor i en luksuslejlighed i San Francisco og er forlovet med en yngre mand, som er arving til et hotelimperium.

Og hun kæmper stadig for Theranos' arv. Holmes har taget kontakt til filmselskaber med ønsket om at få lavet en dokumentar, hvor hun kan fortælle historien om firmaets vision om at skabe en bedre verden. Hun pusler også med en bog om sin og Theranos' historie.

Der er også andre bud på Holmes' og Theranos' eftermæle - som tegner et helt andet billede, end det Holmes ønsker at få frem i lyset. Wall Street Journal-journalisten John Carreyrou - manden der med sine kritiske artikler startede lavinen, som fik Therano til at styrte i grus, udgav også en bog om sine afsløringer om firmaet.

Den er ved at blive filmatiseret i Hollywood - med Jennifer Lawrence i hovedrollen som Elizabeth Holmes.

Hverken Elizabeth Holmes eller hendes advokat har svaret på Vanity Fairs forespørgsler om en kommentar.