Dronning Elizabeth understregede under gallamiddag med Trump vigtigheden af et internationalt samarbejde.

Storbritanniens dronning Elizabeth holdt en tale om internationalt samarbejde til gallamiddag med USA's præsident, Donald Trump.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hun fremhævede vigtigheden af de internationale institutioner, som Storbritannien, USA og andre allierede havde stiftet efter Anden Verdenskrig.

Den britiske dronning nævnte ingen internationale institutioner i sin tale. Men ifølge AP hentydede hun blandt andet til Nato og FN.

Dronning Elizabeth fremhævede, at institutionerne blev etableret "for at sikre at konflikternes rædsler aldrig igen ville blive gentaget".

Præsident Trump har været en hård kritiker af både Nato og FN.

Den 93-årige dronning sluttede sin tale af med en positiv tone. Hun fremhævede det stærke kulturelle og erhvervsmæssige bånd mellem Storbritannien og USA.

Derudover lod hun forstå, at hun mener, at alliancen mellem de to lande bør fortsætte mange år endnu.

Trump ankom mandag til London til et britisk statsbesøg, som varer frem til 5. maj.

/ritzau/