Korthuset er væltet for teknologi-iværksætter Elizabeth Holmes. På rekordtid skabte hun et milliardimperium, men nu ender hun bag tremmer.

Hun er nemlig blevet idømt 11 år og tre måneders fængsel for bedrageri.

Det skriver flere medier, herunder Reuters.

Ifølge anklagemyndigheden gik de efter 15 års fængsel, hvorimod Holmes selv havde håbet på en dom på ikke mere end 18 måneder.

Ifølge BBC var det en tårevædet Holmes, der i retten fortalte, at hun følte »dyb smerte« for dem, der blev vildledt af virksomheden. Inden dommen blev afsagt, læste Holmes en tale for retten, hvor hun grædende undskyldte over for investorer og patienter.

»Jeg er knust over mine fejl. Jeg har følt dyb smerte for det, folk gik igennem, fordi jeg svigtede dem. Jeg fortryder mine fejl med hver eneste celle i min krop,« lød det blandt andet.

Hun blev i januar kendt skyldig i at snyde investorer og lyve om teknologien, men det er altså først her 10 måneder senere, at straffen er blevet udmålt.

Holmes stiftede firmaet Theranos som 19-årig i 2003. Her hævdede hun at revolutionere laboratorietest, hvor det lød sig, at det opfundne medicinske udstyr kunne opdage forskellige sygdomme og analysere andre tilstande på ekstremt kort tid med blot et par dråber blod.

Men teknologien virkede aldrig, som hun ellers hævede over for en lang række investorer.

I al hemmelighed lænede firmaet sig derfor op af konventionelle maskiner for at køre patienters test, og maskinerne blev altså udrullet på markedet, hvor flere kunder nåede at blive testet.

Inden der begyndte at komme ridser i lakken, havde Holmes nået af blive et berømt navn i det verdensberømte techsted Silicon Valley i Californien.

Hun blev sammenlignet med Apple-stifteren, Steve Jobs, kom på forsiden af magasiner som Forbes og Fortune, og blandt hendes investorer var Rupert Murdoch.