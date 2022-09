Lyt til artiklen

Er det Eliza Fletcher?

Sådan lyder spørgsmålet i den amerikanske by Memphis, efter at politiet sent mandag meldte ud, at man har fundet en død person.

Liget af den endnu uidentificerede person blev gjort nær en forladt skole, og ifølge Fox News var politiet massivt til stede med 15-20 patruljebiler og en helikopter. Også et stort område blev afspærret.

Den 34-årige Eliza Fletcher, milliardærarving og lærer, har været forsvundet siden tidligt fredag morgen, hvor hun var taget ud på en tidlig morgenløbetur.

Overvågningsmateriale har ifølge politiet siden vist, at hun her blev overfaldet og tvunget ind i en bil.

Politiet har beskrevet hændelsen over som »voldelig«.

Allerede lørdag blev en 38-årige mand arresteret. Han skulle have en tilsvarende SUV, som optrådte på overvågningsmaterialet, og så skulle politiet også have fundet hans dna på et par sandaler fundet nær gerningsstedet.

Siden er det kommet frem, at han lørdag morgen skulle have rengjort sin bil hjemme hos sin bror og »opført sig mærkeligt«.

Liget af den uidentificerede person blev fundet kun 1-1,5 kilometer fra brorens hjem, skriver flere medier.

Eliza Fletcher er barnebarn af hardwaremogulen Joseph Orgill III, som grundlagde den private familievirksomhed Orgill Inc., som beskæftiger 5.500 mennesker og sælger for tre milliarder dollar årligt.