Den bortførte milliardærarving Eliza Fletcher er fundet død.

Det oplyser Memphis Police Department ifølge Fox News.

Det var natten til tirsdag dansk tid, at politiet fandt et lig i eftersøgningen af ​​Fletcher.

Efter en indledende retsmedicinsk undersøgelse har efterforskere identificeret liget som Fletcher.

Fletcher blev bortført, mens hun løb nær University of Memphis tidlig fredag ​​morgen.

34-årige Fletcher var mor til to, og var ude at jogge klokken fire om morgenen fredag, da hun blev bortført.

Agenter fra US Marshals Service anholdt en 38-årig mand lørdag efter at have matchet hans dna med et par sandaler fundet nær stedet.

Hændelsen blev fanget på video og viser, hvordan en sort bil kører hen til hende, før en mand løber ud af køretøjet og tvinger Fletcher ind i bilen.

Den afdøde Fletcher var barnebarn af Memphis-milliardæren Orgill III.