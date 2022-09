Lyt til artiklen

»Hvorfor løb hun ikke på et løbebånd?« »Hvorfor havde hun ikke mere tøj på?« »Burde hun ikke have haft en mand med?«

Spørgsmål som disse dukkede op på de sociale medier, da den 34-årig Eliza Fletcher fra Memphis sidste fredag blev bortført og dræbt under en løbetur.

Som så ofte før hoppede småbørnsmoderen i løbesko, shorts og top i de helt tidlige morgentimer for at løbe sin vanlige rute tæt på the University of Memphis, inden mand og børn stod op.

Men det blev hendes sidste løbetur.

Foto: Tennessee Bureau of Investigation Vis mere Foto: Tennessee Bureau of Investigation

Klokken 04:20 blev hun antastet af en fremmed mand, som tvang hende ind i en mørk SUV og kørte væk med hende. Det viser videoovervågning fra området omkring universitetet.

Tirsdag blev alle bange anelser til virkelighed, da hendes lig blev fundet i en forladt bygning i det sydlige Memphis. Hendes lilla løbeshorts blev fundet i en affaldsspand i nærheden.

Sagen får nu kvinder i Memphis til at demonstrere for deres ret til at løbe, hvor som helst og når som helst.

Fredag morgen klokken 04:20 lokal tid – nøjagtig en uge efter det tidspunkt den maratonløbende mor til to forsvandt – samledes en stor gruppe kvinder i Memphis for at løbe resten af hendes rute.

Det er Danielle Heineman, som selv er en ivrig løber, der har taget initiativ til arrangementet.

Hun fortæller den britiske avis The Independent, at løbet er ment som en demonstration af, at kvinder kan løbe når som helst og i præcis det tøj, de har lyst til.

Ifølge Heineman har drabet fået mange – især kvindelige løbere – i lokalsamfundet til at fokusere mere på sikkerheden under løb.

Derfor – og for at mindes og ære den afdøde kvinde – mødtes en stor gruppe kvinder fredag morgen lokal tid for at løbe Elizas sidste rute.

Er du bange for at løbe, når det er mørkt?

»Kvinder behøver ikke gemme sig for at udføre deres fysiske aktiviteter,« siger Danielle Heineman til avisen.

Men det er tilsyneladende ikke bare i Memphis, at kvinder – og mænd – ønsker at mindes den dræbte løber.

Under hashtagget #milesforeliza eller #runforeliza deler løbere fra hele verden lige nu deres løbebilleder for at vise deres sympati.

Og det virtuelle løb Finish Eliza's run opfordrede løbere over hele verden til at løbe fredag morgen.

En 36-årig tidligere dømt mand er lige nu fængslet i sagen.