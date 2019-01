I forbindelse med World Economic Forum i denne uge ventes 1500 privatfly at lande i schweiziske Davos.

Politikere og erhvervsfolk fra hele verden siger, at de er mere bekymrede for klimaforandringer end nogensinde før. Det stopper dem dog ikke fra at chartre privatfly i rekordantal, når de begiver sig mod det årlige World Economic Forum (WEF) i den schweiziske bjerglandsby Davos.

Dermed synes den bekvemmelighed og komfort, det giver at flyve i privatfly frem for kommercielt, at veje tungere end det CO2-fodaftryk, det efterlader.

Ifølge Air Charter Service (ACS) kommer der i løbet af det tre dage lange topmøde til at lande næsten 1500 privatfly i lufthavnene i nærheden af Davos. Det er 200 flere end sidste år.

Et estimat fra Privatefly.com er endnu højere. Her anslås det, at der i forbindelse med topmødet i denne uge kommer til at lande omkring 2000 privatfly i Davos.

Efterspørgslen på privatfly omkring tidspunktet for topmødet overstiger markant andre store begivenheder, der også normalt vækker stor efterspørgsel. Det gælder blandt andet Super Bowl og Champions League-finalen.

Det fortæller Andy Christie, direktør for privatfly hos Air Charter Service.

- Vi har haft bookinger fra Hongkong, Indien og USA - ingen anden begivenhed har den samme globale appel, udtaler direktøren i en erklæring.

Arrangørerne af World Economic Forum insisterer på, at de kompenserer så meget som muligt for det CO2-udslip, der genereres af den private luftfart, gennem deres egne initiativer på stedet.

- Vi opfordrer vores partnere fra erhvervslivet og andre til at tage foranstaltninger, der udligner det, sagde Dominique Waughray, chef for globale anliggender ved WEF, i sidste uge.

- De fleste af de privatfly, der kommer ind, bruges af regeringsembedsmænd. I forhold til Wienerkonventionen er den mest effektive og sikre måde at fragte folk til en begivenhed på via fly, sagde han.

International flytrafik anslås at stå for omkring to procent af det samlede CO2-udslip i verden.

/ritzau/AFP