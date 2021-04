Onsdag aften ledte hundredevis af mennesker efter forsvundne Elin i den nordskånske by Höör.

Der var familie, venner og almindelige svenskere, som bare ville hjælpe til.

Og under eftersøgningen ledte en lille gruppe blandt andet hos én bestemt mand:

Den mand, der i dag er mistænkt for at have taget livet af Elin.

Og nu fortæller vennerne til Elin nogle ganske gruopvækkende detaljer om besøget hos den nu anholdte mand.

Det skriver Aftonbladet.

Da vennerne onsdag eftermiddag ankom til manden, sad han angiveligt i en bil i sin garage og drak af en flaske.

De vidste på det tidspunkt, at han var den sidste, som Elin havde set, så de spurgte, hvor hun kunne være gået hen.

Manden svarede, at Elin klokken to om natten havde forladt hans hjem og gået en lang tur.

Han sagde det med gråd i stemmen.

»Han græd, men det virkede ikke ægte. Han kiggede væk og ned i jorden,« siger en af vennerne til den svenske avis.

I stedet gav manden tre bud på, hvor Elin eventuelt kunne befinde sig, og dér besluttede vennerne sig så for at tage hen.

Men manden ville ikke med ud at lede.

Efter – forgæves – at have ledt efter Elin, tog de tilbage til manden, som de fandt en smule mistænksom.

Her blev de i første omgang taget velkomment imod.

Manden bød dem indenfor på grunden, og her fik de lov til at lede rundt omkring og i hans campingvogn.

Men da de kom hen til et træskur med en hængelås, var der pludselig et problem.

»Der var et skur på grunden, og det nægtede han at åbne. Han påstod, at han ikke kunne finde nøglen,« fortæller en af vennerne til Aftonbladet.

Vennerne syntes, at det virkede besynderligt, men de kunne jo ikke stille noget op.

Det kunne politiet til gengæld, og de anholdt ikke lang tid efter manden, der efterfølgende har erkendt, at han »har berøvet Elin livet«.

Det står endnu ikke klart, hvad der befandt sig i træskuret.