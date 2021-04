Natten til tirsdag blev den 18-årige svenske kvinde Elin Klinteberg meldt savnet. Torsdag eftermiddag blev hun fundet død, og politiet har anholdt en mand på omkring 25 år, de mistænker har dræbt hende.

Expressen har talt med hendes veninde Ramzia Kuchi, som hun gik i klasse med.

»Når alle andre mobbede mig, fordi jeg bærer tørklæde og dengang ikke talte så godt svensk, så kom hun og sagde, at vi kunne blive bedste venner,« fortæller den 19-årige veninde til den afdøde.

Det er stadig uforståeligt for hende, at Elin Klinteberg er død og muligvis er blevet slået ihjel. Ramzia Kuchi kender meget lidt til den mistænkte i sagen, som hun fortæller Elin Klinteberg havde en form for kontakt med.

Flere har lagt blomster og lys for afdøde Elin. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Flere har lagt blomster og lys for afdøde Elin. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Mere kommer hun ikke ind på det under interviewet.

De to veninder havde mandag delt glæden over Ramzia Kuchis forlovelse. Elin Klinteberg havde med tårer i øjnene fortalt hende, hvor glad hun var på hendes vegne. Den dag – kort før hun blev meldt savnet – fortalte Elin Klinteberg, at hun havde det fantastisk.

De to havde været meget tætte venner. De talte ikke rigtig med de andre unge i byen og kunne godt lide at gå på biblioteket og i supermarkedet ICA, der ligger flere steder i Sverige.

Ramzia Kuchi fortæller til Expressen, at Elin Klinteberg ofte følte sig ensom. Hun følte sig meget alene, og hun holdt sig helst for sig selv.

Hun var ifølge veninden ikke særlig modig, når det kom til nye bekendtskaber. Dagene op til sin død havde hun virket mere bekymret end hun plejede.