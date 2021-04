18-årige Elin sendte tre beskeder på Snapchat til sine venner, mens hun tilbragte sine sidste timer i live sammen med den mand, der nu har tilstået at have taget hendes liv.

Her kunne vennerne se, at hun sad sammen med nogen i en campingvogn, der formentlig stod på hans bopæl i byen Höör, skriver Aftonbladet.

De tre venner, mediet har talt med, beskriver de tre Snapchat-beskeder, der består af både billede, video og tekst. I den sidste besked kunne man se et billede af campingvognbord, hvor der stod en flaske Jägermeister og et glas.

Før det havde Elin sendt en video af, at hun og en anden spillede et spil, der hedder 'Sandhed eller konsekvens'. Til en video havde hun skrevet teksten: »Nu kører vi.«

Flere har tændt lys for Elin efter man fandt hende død. Her er flere samlet på en åben plads i hendes hjemby Höör. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Flere har tændt lys for Elin efter man fandt hende død. Her er flere samlet på en åben plads i hendes hjemby Höör. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Ingen af de tre venner, syntes på det tidspunkt, der så ud til at være noget underligt ved Eins opførsel. Hun brugte ofte sociale medier som Snapchat til at dele med dem, hvad hun lavede.

Den 26-årige, der er varetægtsfængslet og sigtet for drab, har fredag indrømmet, at han med egne ord: »Har berøvet Elin livet.«

Han blev anholdt i sit hjem klokken 08.55 onsdag morgen og har under både afhøringer og grundlovsforhør nægtet, at der er tale om drab. Det var ifølge ham et uheld, skriver Expressen.

Elin blev meldt savnet natten til tirsdag, da hun ikke var kommet hjem efter at have forladt mandens bopæl omkring klokken 02 om natten. Onsdag eftermiddag blev hun fundet død et afskærmet sted i byen Höör, efter både politiet og civile havde ledt efter hende i over et døgn.

Politei undersøger en campingvogn, de har beslaglagt fra den 26-åriges bopæl. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Politei undersøger en campingvogn, de har beslaglagt fra den 26-åriges bopæl. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Mandag aften klokken 23.23 havde Elin ringet til en af de tre venner, Denise Cronqvist, som Aftonbladet har talt med. De to skulle ses næste dag, og Elin ville aftale et tidspunkt for det med hende.

De aftalte at mødes klokken 13 tirsdag, men Elin mødte ikke op til aftalen. Hun forsøgte så at ringe til Elin fem gange. Efter den femte gang gik telefonen direkte på telefonsvarer. Det var som om, at nogen havde slukket den, forklarer 17-årige Denise Cronqvist.

Torsdag eftermiddag – cirka et døgn efter man fandt Elins lig – fandt politiet et muligt mordvåben efter dykning i en sø i byen. Dog ønsker anklageren i sagen ikke, at det skal frem, hvilket våben der er tale om.

Den 26-årige mistænkte er varetægtsfængslet frem til 16. april og skal blandt andet gennem en psykiatrisk undersøgelse og vurdering.