Tusinder af elever over hele New Zealand har natten til fredag dansk tid indledt global strejke for klimaet.

Fredag strejker indbyggere i byer over hele verden for klimaet. Strejkerne, som bliver ledt an af klimabekymrede elever, ventes at finde sted i over 100 lande.

Natten til fredag dansk tid er elever i New Zealand og Australien grundet tidsforskellen allerede i gang med strejkerne.

Tusinder af elever i New Zealand, hvor protester er arrangeret i over 30 byer, viser deres utilfredshed med politikernes manglende indsats for klimaet.

Det skriver Reuters.

Hjemmelavede skilte med slogans som "Klimaforandringer er værre end Voldemort" og "Dinosaurerne troede sikkert også, at de havde tid" bliver fremvist af elever og forældre foran parlamentet i New Zealands hovedstad, Wellington.

Demonstrationen er en del af den verdensomspændende bevægelse, som begyndte i august 2018, da 16-årige svenske Greta Thunberg valgte at skulke fra skolen for at demonstrere for klimaet på skoledage.

Også i Australien er strejkerne i gang. En af de organiserende kræfter i Melbourne er 16-årige Emma Demarchi.

- Jeg sov ikke så godt. Jeg var for spændt. Jeg besluttede mig for at skippe skole i dag, fordi jeg tænker på vores fremtid. Hvilken nytte er der af skole, hvis der ikke er nogen planet, som vi kan leve på?, siger hun til nyhedsbureauet dpa.

Omkring 60.000 elever på tværs af Australien ventes at deltage i protesterne.

Fredag er der også arrangeret klimastrejke i en række danske byer, heriblandt København, Roskilde, Svendborg og Aarhus.

/ritzau/