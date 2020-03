Selvom det længe så ud til, at Joe Biden ikke ville vinde Demokraternes nominering til præsident, så har forspringet i målinger over Donald Trump været stort.

Men i en nylig måling ser det billede ud til at ændre sig. En regulær mareridtsmåling for Biden.

Den tidligere vicepræsident har efterhånden i flere uger set ud til at vinde sikkert over Bernie Sanders i den interne kamp i det Demokratiske parti.

Og Joe Biden har da også høstet den ene prominente anbefaling efter den anden i partiet.

Ofte har forklaringerne til anbefalinger fra folk som Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Michael Bloomberg været, at den midtersøgende Biden havde den bedste chance for at besejre den fælles fjende i Donald Trump til november.

Men det skal Demokraterne langt fra taget for givet. Det viser en ny måling fra Washington Post og ABC News.

Målingen er få dage gammel, foretaget blandt registrerede vælgere i USA, og den viser et markant andet billede, end det den samme måling har vist tidligere:

Joe Biden og Donald Trump ligger helt tæt.

Således står Joe Biden i målingen til at få 49 procent af stemmerne på landsplan, mens Donald Trump står til 47 procent.

Den samme måling foretaget i februar viste en stor føring til Biden på hele syv procentpoint.

Målingen kan ikke oversættes direkte til, hvem af de to, der i en eventuel tvekamp vil blive USA's kommende præsident, da den måler stemmeprocenten og ikke tager højde for USA's valgsystem, hvor hver stat har en given tyngde.

I 2016 vandt Hillary Clinton eksempelvis valget, når det kom til antallet af stemmer med næsten 3 millioner, mens Donald Trump på grund af valgsystemet vandt præsidentembeddet.

Alligevel må det være rystende læsning for Joe Biden-kampagnen. Ikke mindst taget i betragtning af, at han har svært ved at få reel tv-tid hos de store amerikanske tv-stationer på grund af coronakrisen.

Her får Trump dagligt tv-tid. Og selvom præsidenten har fået stor kritik for sin håndtering af krisen, ser hans popularitet bare ud til at stige.

Og som valgguruen Nate Silver har påpeget på Twitter den anden dag.

'Stort set intet, Joe Biden gør det kommende uger, vil betyde noget til november. Og stort set alt, hvad Donald Trump gør, vil betyde en masse.'